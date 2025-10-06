Lektor i energiteknik inr integr resursmodellering för hållbar utveckling
2025-10-06
Ämnesområde
Integrerad resursmodellering för hållbar utveckling av energisystem
Ämnesbeskrivning
Ämnet avser integrerad systemmodellering där resursanvändning (energi-, land-, vatten- och materialresurser) optimeras långsiktigt för att tillgodose samhällets behov då det utvecklas hållbart i sammanlänkande sektorer.
Principer för öppen vetenskap ska tillämpas så att resultaten kan får genomslag och informera planering och utveckling av samverkande policy för länkade sektorer, nationella klimatåtaganden (NDC) och strategier för klimatanpassning. Ämnet bygger till stor del på att inkludera perspektiv och kunskap från samhällsaktörer och intressenter i systemanalyserna.Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning och forskning i nära samarbete samhällsaktörer som påverkar/påverkas av energiomställningen och klimateffekter. Lektorn ska bidra till att ämnets utvecklas, specifikt vad gäller utveckling av verktyg och processer för integrerad resursmodellering. I det ingår väsentlig etablering av samhällsrelevanta perspektiv i forskningen, varför lektorn också förväntas utveckla sitt nätverk av för forskningen relevanta aktörer. Undervisning på såväl grundnivå som avancerad nivå ingår, och lektorn ska därvidlag bidra till att utveckla kvalitet i såväl kurser som utbildningsprogram, samt handleda examensarbeten och doktorander. Lektorn förväntas kunna undervisa på svenska inom tre år. Vid behov upprättas en språkplan som stöd i samband med anställning. Att som helhet verka för KTHs mål för hållbar utveckling och klimat blir centralt för tjänsten.
Behörighet
Behörig att anställas som lektor är den som har:
- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
- visat pedagogisk skicklighet.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.2. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.
Det är av högsta betydelse att den sökande har visat
- vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet
- pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet
- förmågan att samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och ha verkat för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta.
Det är av näst högsta betydelse att den sökande har visat
- administrativ skicklighet.
- samarbetsförmåga.
Det är även av betydelse att den sökande har visat
- skicklighet att utveckla och leda verksamhet, såsom stora forskningsprojekt, och personal. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.
