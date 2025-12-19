Lektor alt erfaren adjunkt i omvårdnadsvetenskap
Sophiahemmet, Ideell Förening, Med Firma Sophiah / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2025-12-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sophiahemmet, Ideell Förening, Med Firma Sophiah i Stockholm Publiceringsdatum2025-12-19Beskrivning
Vill du arbeta med ett av Sveriges mest sökta sjuksköterskeprogram?
Sophiahemmet Högskola bedriver ett flertal utbildningar på grund-, avancerad- och forskarnivå, med tydligt fokus på kvalitet, klinisk kompetens och forskningsförankring för framtidens hälsa, vård och omsorg.
Hos oss erbjuds du ett omväxlande och utvecklande arbete tillsammans med 100 engagerade och kompetenta kollegor. Som anställd hos oss ges du även möjlighet att samverka med kollegorna på Sophiahemmet sjukhus. Vi värnar om en god och sund arbetsmiljö på olika sätt, bland annat genom att erbjuda hälsofrämjande förmåner som friskvårdsbidrag, hälsoförsäkring, tillgång till personalmatsal och gym.Dina arbetsuppgifter
Tjänsten som lektor/adjunkt innebär kursledarskap, pedagogisk utveckling av och undervisning i grundläggande och avancerad omvårdnad främst i sjuksköterskeprogrammet. Arbetet omfattar undervisning med fokus på verksamhets integrerat lärande i form av färdighetsträning och verksamhetsförlagd utbildning liksom handledning och examinering av självständiga arbeten på grund- och avancerad nivå. Uppdrag i våra utbildningar på avancerad eller forskarutbildningsnivå kan också bli aktuellt. För dig som är aktiv forskare ingår viss forskningstid i tjänsten med en omfattning enligt överenskommelse. Lektoratet är placerat vid institutionen för omvårdnadsvetenskap.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med yrkeslivserfarenhet inom akut öppen och sluten vård gärna med intresse för klinisk undervisning. Du har tidigare erfarenhet av högskolepedagogisk undervisning och pedagogisk utveckling. Du är väl rustad för att undervisa på engelska. Pågående omvårdnadsforskning samt högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 15 hp eller mer samt kompetens inom kognitiv vård är starkt meriterande.
Du har lätt för att samverka, är strukturerad, förändringsbenägen, flexibel och lösningsorienterad. Du har ett positivt förhållningssätt, stor drivkraft och förmåga att tänka nytt.
Bedömningsgrunder för lektorat
Behörig att anställas som högskolelektor är den som har avlagt doktorsexamen, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och arbetsuppgifter
Sökande till lektorat sakkunnigprövas av externa granskare. Vid urval kommer vikt att fästas både vid vetenskaplig, pedagogisk och klinisk skicklighet.
Behörig att anställas som universitetslektor enligt HF 4 kap 4§ är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och arbetsuppgifter. https://shh365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kristina_bukelskyte_shh_se/EY_o-Y__UHtPiZQ9P3YR8HQBF_sBH9NXWOMa8ytg_TV6IA?e=powUAcAnställningsvillkor
Tjänsterna är heltidstjänster och tillsvidareanställning. Anställningen inleds med en provanställning. Läs mer på https://www.sophiahemmet.se/jobba-hos-oss/
Välkommen med din ansökan snarast dock senast den 31 januari. Intervjuer sker löpande.
Sophiahemmet Högskola bedriver utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt patientnära forskning för att möta samhällets framtida behov av kunskap till nytta för patienter och deras närstående, och för hälso-och sjukvårdens professioner, vårdgivare och policyföreträdare.
Sophiahemmet Högskola är en enskild utbildningsanordnare och en del av Sophiahemmet ideell förening, där utbildning, forskning och hälso-och sjukvård bedrivs i nära samverkan. Vår viktigaste tillgång är våra drygt 100 medarbetare och 1300 studenter, som med nyfikenhet och engagemang gör Sophiahemmet Högskola till en dynamisk och spännande arbetsplats.
Läs mer på www.shh.se Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/30". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sophiahemmet, Ideell Förening, Med Firma Sophiah Arbetsplats
Sophiahemmet Högskola Kontakt
Sofia Brorsson Prefekt 08-4062946 Jobbnummer
9656006