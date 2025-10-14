Lekia Bromma Blocks söker en slajm-entusiast på 17 h/vecka
2025-10-14
Vi söker förstärkning till Lekia i Bromma Blocks, tjänsten är ett vikariat på 17 h/veckan t.o.m juni 2026 med chans till förlängning!
Det är ett roligt, men samtidigt krävande jobb. Du behöver ha både fingertoppskänsla och förmågan att tänka som ett barn för att kunna hjälpa våra kunder med det viktigaste som finns - barns lek. Vi söker alltså efter Dig som är en slajm-entusiast och förstår värdet av en genomtänkt pruttkudde! Du ska även brinna för serviceyrket, vara ordningsam, kunna jobba bra i team samt självständigt och kunna ta egna initiativ.Publiceringsdatum2025-10-14Dina arbetsuppgifter
Assistera kunder, kassahantering, lagerhantering, administrativa uppgifter, ta emot och packa upp leveranser, bygga om hyllor, hålla butiken ren och fin.
Våra öppettider är mån-fre kl 10:00-20:00, lör-sön kl 10:00-18:00.
Tjänsten är ett vikariat på 17 h/veckan t.o.m juni 2026. Med god chans till förlängning för rätt person. Start omgående. Vi har kollektivavtal (Handels).Om företaget
Företaget har totalt 9 Lekia butiker i Stockholmsområdet, så det finns möjlighet att jobba i flera av våra butiker.
Lekit AB grundades 2004 och omsätter ca 125 MSEK i egna butiker. Vi strävar efter en kombination av nyskapande och tradition, alltid med högt lekvärde. Vi samarbetar med många kända kvalitetsleverantörer, vilket gör att vi kan erbjuda ett brett och varierande utbud av leksaker för alla åldrar och för alla tillfällen året runt. Läs mer om oss på www.lekia.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
