Lekfulla och kreativa assistenter sökes till ung flicka i Västra Frölunda
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg
2025-08-27
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2025-08-27Om tjänsten
Rollen som personlig assistent innebär att ge stöd i vardagen, vilket ställer höga krav på din förmåga att skapa trygga relationer. Vår kund är ett barn med ett omfattande omvårdnadsbehov - både vad gäller personlig omvårdnad och i samband med aktiviteter och lek.
Vi söker dig som har ett lekfullt och kreativt förhållningssätt, och som tycker om att hitta på roliga och anpassade aktiviteter i vardagen. Du är en ansvarsfull och pålitlig person som skapar trygghet för dem du arbetar med, och har lätt för att läsa av barnets behov och känslor. Eftersom arbetet kan innebära snabba förändringar, är det viktigt att du är handlingskraftig och har ett lugnt och stabilt sätt även i utmanande situationer.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos en flicka i ung ålder bosatt i Västra Frölunda
har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
har god fysik för att kunna genomföra manuella förflyttningar samt lek på golv
är flexibel till att kunna delta på utflykter inom landet med övernattningar
är lekfull och initiativtagande
Det är även meriterande om du:
är utbildad undersköterska
har erfarenhet av rörelsebegränsande funktionsnedsättningar
har tidigare erfarenheter av arbete med barn
har erfarenhet av alternativ kommunikation
har erfarenhet av sondmatning samt diverse hjälpmedel
har erfarenhet av epilepsi
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är "Så länge assistansuppdraget varar" och tjänstgöringsgraderna är 50% samt 75%. Arbetstiderna är 22:00-07:00 med aktiv natt.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.Tillträde
Omgående eller enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning. Ytterligare information kommer om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Josefin Dybdahl josefin.dybdahl@humana.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://www.humana.se Arbetsplats
Humana Kontakt
Josefin Dybdahl josefin.dybdahl@humana.se 021-105043 Jobbnummer
9478658