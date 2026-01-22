Lekfull och pedagogisk vikarie sökes till Skärboda korttidsboende
2026-01-22
Välkommen till Älvkarleby kommun - en arbetsplats med närhet och engagemang
Hos oss i Älvkarleby kommun möts du av en arbetsmiljö där det är nära till chef, kollegor och beslutsfattare. Vi är drygt 700 medarbetare som tillsammans arbetar utifrån våra gemensamma värdeord Mod, Vilja, Respekt och Helhetssyn, vilka utgör riktningen för hur vi samarbetar, utvecklas och möter våra invånare.
Vi tror på kraften i olika perspektiv och arbetar aktivt för att vår organisation ska präglas av mångfald, jämställdhet och respekt. Hos oss finns det utrymme att växa och bidra med just din kompetens och personlighet.
Älvkarleby kommun ligger strax söder om Gävle, där Dalälven möter havet. Med Skutskär som centralort har du alltid naturen runt hörnet - älv, skog, hav och stillhet i skön kombination. Här bor cirka 9 500 invånare med goda möjligheter till ett rikt liv, både på jobbet och fritiden.
Kommunikationerna är utmärkta - med tre tågstationer, täta bussförbindelser och närheten till E4 är vi en attraktiv pendlingskommun. Det gör oss också till en naturlig mötesplats för människor med olika erfarenheter och kompetenser.
För att främja en hälsosam livsstil har vi rökfri arbetstid.
Vill du vara med och bidra till en kommun med framtidstro och närhet till både människor och natur? Välkommen med din ansökan!
Har du erfarenhet eller ett starkt intresse av att arbeta med barn med funktionsnedsättningar? Gillar du att leka doktor och café, åka pulka, testa roliga experiment och pyssla, ta skogspromenader och hitta på aktiviteter och små äventyr i vardagen?
Är du dessutom en trygg vuxen som kan stå kvar när känslor tar över och situationer kräver lugn, struktur och närvaro?
Då vill vi träffa dig.
Om verksamheten
Skärboda korttidsboende erbjuder korttidsvistelse enligt LSS för barn och unga med olika funktionsnedsättningar, exempelvis autism, ADHD och intellektuell funktionsnedsättning. Barnen vistas hos oss några dagar per månad, efter skolan, på helger eller under lov för att få miljöombyte, rekreation och möjlighet att utveckla självständighet och delaktighet. Samtidigt erbjuds familjerna avlastning.
Våra lokaler håller just nu på att rustas upp och inom kort bedrivs verksamheten i en ännu mer anpassad och barnvänlig miljö, med goda förutsättningar för både aktivitet och återhämtning. Vi som vuxna får kliva in i barnens värld.Dina arbetsuppgifter
Som vikarie hos oss är du en aktiv del av barnens vardag. Du planerar, genomför och följer upp aktiviteter utifrån barnens behov, intressen och dagsform. Det kan handla om lek, skapande, utflykter, utevistelse, vardagsrutiner och socialt samspel.
Om barnet vill ska vi kunna åka på bio, till badhus, äventyrscenter eller göra utflykter i närområdet. Utomhusvistelse är en naturlig del av vistelsen.
Du ger stöd i vardagliga moment som måltider, hygien och kvällsrutiner, bidrar till struktur och trygghet samt arbetar för att stärka barnens självkänsla, kommunikation och självständighet.
I verksamheten används olika kommunikationsstöd, exempelvis bildstöd och alternativ kommunikation. Du förväntas ha intresse av att lära dig och använda dessa i det dagliga arbetet.
Arbetet innebär även kontakt och samverkan med vårdnadshavare samt skolpersonal.
Vi söker dig som
- Kan kasta ihop en spännande hinderbana, spela TV-spel, stryka pärlplattor och planera en spännande skattjakt till fredagsmyset
är trygg, pedagogisk och stabil i dig själv
kan ta ansvar för att strukturera och genomföra ditt arbetspass
är kreativ, nyfiken och påhittig i mötet med barn
är tålmodig, lyhörd och lösningsfokuserad
trivs med att vara fysiskt aktiv och närvarande i lek och aktiviteter
kan arbeta både självständigt och i samarbete med kollegorBakgrund
Utbildning och/eller erfarenhet inom barn och fritid, pedagogik, vård och omsorg eller liknande är meriterande. Kunskap om autism, intellektuell funktionsnedsättning, lågaffektivt bemötande eller tydliggörande pedagogik är en fördel. Erfarenhet av AKK/TAKK är meriterande, annars förväntas du vara nyfiken och villig att lära.
Du behöver ha god svenska i tal och skrift samt god fysisk förmåga.
B-körkort för manuell bil är ett krav.
Utdrag ur polisens belastningsregister krävs före anställning.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Timvikariat.
Giltig ID-handling och rätt att arbeta i Sverige
För att arbeta i Älvkarleby kommun behöver du kunna visa upp en giltig ID-handling där ditt medborgarskap framgår. I vissa fall behöver du också visa ett dokument som styrker att du har rätt att arbeta i Sverige. Om du blir erbjuden anställning behöver du kunna visa något av följande:
• Pass
• Körkort
• SIS-märkt id-kort tillsammans med ett personbevis där medborgarskap framgår,
• Annan giltig ID-handling där medborgarskap tydligt står med
Om du är medborgare i ett land utanför Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du även visa att du har rätt att arbeta i Sverige (t.ex. uppehålls- eller arbetstillstånd).
Krigsplacering för tillsvidareanställda medarbetare
Som tillsvidareanställd i Älvkarleby kommun är du, enligt beslut av Kommunfullmäktige, krigsplacerad på din ordinarie arbetsplats.
E-rekrytering och personuppgifter
Vi använder e-rekrytering i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess.
De uppgifter du lämnar sparas på ditt personliga CV-konto, vilket gör det möjligt för dig att enkelt logga in och uppdatera din information vid behov. Vi ber dig därför att fylla i dina uppgifter noggrant och utförligt, så att de ger en rättvisande bild av dina kvalifikationer och erfarenheter.
All information hanteras och lagras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Ersättning
Timlön Så ansöker du
