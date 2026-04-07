Lekfull och engagerad personlig assistent sökes till 12-åring i Huddinge
Om mig:
Jag är en 12-årig kille som söker dig som vill vara min assistent. Jag är aktiv och behöver en lika aktiv assistent vid min sida. Jag bor tillsammans med min mamma, pappa och syskon i Huddinge. Det är lätt att åka kollektivt hem till mig.
Jag är en nyfiken, pigg och glad kille. På dagarna går jag i skolan. Men efter skolan och på helgerna behöver jag dig för att kunna göra alla roliga saker. Jag uppskattar om du som min assistent tar initiativ till att hitta på roliga aktiviteter. Det är därför viktigt att du är en aktiv, flexibel och påhittig person.
Om dig:
Har du erfarenhet av att kommunicera med tecken så är det meriterande, men inget krav. Jag ser gärna att du har tidigare erfarenhet av assistentyrket. Du talar svenska men behärskar även engelska och/eller spanska.
Mina assistenter är anställda av Balans vilket innebär att du förutom god introduktion och fortbildning också får en personlig arbetsledning så att din service alltid ges utifrån mina behov och önskemål.
Tjänsten:
Deltidsanställning med arbetspass förlagda dagtid, kvällstid samt varannan helg. Sovande jour kan förekomma nattetid efter överenskommelse. Det finns även möjlighet att arbeta extra vid behov. Ange gärna i din ansökan hur mycket du önskar arbeta!
För att anställas måste du uppvisa giltig ID-handling, eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige samt utdrag ur polisregistret. Detta beställs på www.polisen.se
Välj det utdrag som heter Arbete med barn med funktionsnedsättning
Om Assistans i Balans:
Assistans i Balans anordnar - med lång och egen erfarenhet - högkvalitativ personlig assistans till personer med omfattande funktionsnedsättning i enlighet med LSS och Independent Living-rörelsen. Vi vill bidra till en jämlikare värld där alla oavsett funktionsnedsättning ges en möjlighet att leva ett självständigt liv med självbestämmande och självrespekt i fokus. Vår service är nära, personlig och kontinuerlig och vår ambitionsnivå är hög. Alla medarbetare får grundlig introduktion, fortlöpande utbildning, ta del av vårt värderingsarbete, friskvårdsbidrag och trygghet genom kollektivavtal (Fremia - Kommunal).
