Lekfull och ansvarsfull personlig assistent sökes till 8årig flicka i Hanin
Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Huddinge Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Huddinge
Kooperativet Hand i Hand är en medlemsstyrd organisation som bildades 1995 för personer med rätt till assistans. Våra medlemmar finns i Skåne, Halland, södra Småland, Västra Götaland, Stockholm samt Jämtland. Vi har kontor i Halmstad, Hässleholm och Malmö. Vi stöttar våra medlemmar med allt ifrån att ansöka om timmar hos Försäkringskassan/kommunen till personalfrågor rörande de personliga assistenterna. Vi anser att arbetet som personlig assistent är ett av de viktigaste arbeten som finns då man är en möjlighet för en annan människa, en möjlighet som innebär att han eller hon kan få leva sitt liv som alla andra.
Söker du världens bästa jobb?
Jag är en glad och bestämd tjej på 8 år, som nu söker en ny assistent till mitt team.
Jag går i andra klass just nu men ska byta skola och börja i tredje klass efter sommarlovet. Jag gillar att hitta på bus, leka rollekar, leka med barbie, spela roblox, skapa egna slime, göra youtube videos (läggs ej ut), sminka mig, sjunga och dansa.
En annan grej jag älskar att göra på somrarna är att bada, i kallt som varmt vatten, jag är ingen badkruka som min pappa.
Jag föddes med spinal muskelatrofi, en åkomma som innebär att jag är svag i musklerna och har lite sämre motorik i hela kroppen, och det är därför jag kör runt i min elrullstol utomhus men också en manuell rullstol inomhus. Jag fick även min epilepsidiagnos förra året men den märker jag inte av så mycket.
Jag behöver någon som kan vara mina armar och ben ibland, men i övrigt är jag som vilken sprallig 8 åring som helst. Jag för helst min egen talan, om jag inte blir allt för blyg.
Den jag söker ska vara en glad filur som kan matcha min sprallighet men som också tar sitt arbete på allvar. Som min assistent finns du i min ständiga närhet för att rycka in när jag behöver hjälp/stöd men det är även viktigt att du har förmågan att vara "osynlig" när jag exempelvis pratar med mina kompisar. Jag vill inte att du ska vara min extra förälder eller lärare, jag vill att du ska vara min vapendragare som står på min sida i alla väder.
För mig är det viktigt att du pratar flytande svenska så vi kan förstå varandra. Då lyft förekommer ser jag gärna att du är stark och orkar förflytta mig korta sträckor.
Du behöver vara rökfri då jag inte gillar lukten och har jättebra luktsinne.
Det är meriterande om du har körkort och vågar köra, men är inte ett krav.
Ibland åker jag och min familj till landet och då vore det roligt om du har möjlighet att följa med mig, antingen sova kvar eller så går det rätt snabbt att åka med tåget över dagen.
Hos mig försöker vi hjälpas åt, så om en assistent är sjuk så försöker vi täcka upp för varandra så jag kan komma i väg till skolan eller göra något annat som är planerat. Ingen tidigare erfarenhet krävs utan bara sunt förnuft, att du förstår arbetet som personlig assistent. Gillar du att leka med mig och lever dig in i leken, så kommer vi nog komma bra överens.
Tjänsten:
75% varierade tider, dagtid, eftermiddagar och varannan helg. När du arbetar dagtid kommer du vara med mig i skolan och under eftermiddagen/helger är du med mig hemma eller följer med på mina olika bestyr.
Glöm inte att beställa utdrag ur belastningsregistret för det behövs om man ska jobba hos mig.
Vi har endast möjlighet att kontakta kandidater som blir aktuella för intervju och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum: vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Har ni några frågor eller funderingar kring tjänsten så är ni välkomna att höra av er till Matilda Borvén på 010-25 25 258 Ersättning
