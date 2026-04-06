Lekfull, barnkär och respektfull personlig assistent sökes, Sandviken
2026-04-06
En omtänksam, initiativrik och barnkär person sökes till vår barnkund. Någon som vill bidra till att göra vår kunds liv bättre varje dag, som gillar att ha roligt och att göra skillnad. Någon som ser sig själv som en del av en arbetsgrupp och förstår vikten av samarbete.
• Ett krav är ett respektfullt bemötande.
Vi arbetar för att skapa en hållbar struktur kring det stöd vi ger barnet och som assistent kommer du att ha en betydande roll med visst inflytande i upplägg och genomförande av motorisk, intellektuell och social stimulering.
Kontinuitet och trygghet är viktiga komponenter, så vi söker någon med ambition att dela barnets resa under längre tid. Erfarenhet av barn med funktionsnedsättning är ett plus men desto större vikt läggs dock på dina personliga egenskaper som att du är barnkär, fantasifull, och trygg i dig själv.
• God handhygien är ett krav samt att förstå vikten av att skydda barnet från smitta utifrån.
Att vara personlig assistent till den här tjejen innebär att vara en flexibel mångsysslare som gillar att ha kul, som tycker om att busa, gillar musik och att läsa böcker. Men som också finner det givande att träna motoriskt och kognitivt med barnet för motorisk, intellektuell och social stimulering. Du behöver också kunna utföra en del av arbetsuppgifterna från golvet vid de tillfällen när barnet är där.
Det är ett stort plus ifall du kan sjunga falskt, vågar prova på nya sånger och gillar att leka med instrument - ju falskare desto roligare, ju mer vibrationer, desto mer upplevelserikt. Grunden är att samspela med barnet för ökad livskvalitet.
• Personkemin mellan dig och barnet är mycket viktig.
• Du kan inte vara allergisk mot pälsdjur och är icke-rökare och du snusar inte heller under arbetstid.
• Du behöver behärska det svenska språket mycket väl, då kommunikation och förståelse för varandra är väldigt viktigt.
• Du behöver förstå och respektera tystnadsplikten.
Anställningen gäller schemalagd tid, minst 20 timmar i veckan, beroende på vad som ni kommer överens om, dock ej heltid. Behovet är alla dagar i veckan men i dagsläget inga nätter.
För att du ska få påbörja din anställning krävs att du lämnar utdrag ur belastningsregistret då du kommer att arbeta med minderårig. Du beställer själv utdraget hos Polisen på följande adress:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Tillträde: enligt överenskommelse.
Individuell lönesättning tillämpas.
Kollektivavtal finns; Fremia.
Sista ansökningsdag 2026-05-03.
Komplett ansökan innehållandes personligt brev & CV välkomnas varmt via följande e-post:gunilla@frisaassistans.se
