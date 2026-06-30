Lekebergs kommun söker nu er som vill bli våra bygglovshandläggare!
Lekebergs kommun, Bygg- och miljöavdelningen / Säkerhetsjobb / Lekeberg Visa alla säkerhetsjobb i Lekeberg
2026-06-30
, Karlskoga
, Degerfors
, Hallsberg
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lekebergs kommun, Bygg- och miljöavdelningen i Lekeberg
Lekeberg ligger mitt emellan storstadens utbud och landsbygdens idyll!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter. Vi strävar efter att vara en effektiv, hållbar och trygg kommun för våra kommuninvånare och medarbetare.
Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar! Vill du vara med på resan? Läs mera om vår kommun på www.lekeberg.se
Samhällsbyggnadsförvaltningen är en ny förvaltning med cirka 90 medarbetare och omfattar avdelningarna Teknik- och Service, Kultur- och Fritid, Folkhälsoenheten samt den nybildade Bygg- och miljöavdelningen. Från den 1 januari 2027 tar kommunen över bygg- och miljöverksamheten i egen regi, vilket innebär att vi nu bygger upp en ny verksamhet med stort fokus på service, tillgänglighet och rättssäker myndighetsutövning.
Vissa tjänster är säkerhetsklassade, därför kan även en säkerhetsskyddsintervju komma att bli aktuell i rekryteringsprocessen. För vissa tjänster kräver vi utdrag ur belastningsregister och uppvisande av B-körkort. Giltig legitimation ska uppvisas om du blir kallad till intervju.
Vi har aktivt valt våra rekryteringskanaler och undanber oss därför direktkontakt med rekryterings-och bemanningsföretag samt annonsförsäljare i samband med denna rekrytering.
2 plats(er).
Vill du hjälpa människor att förverkliga sina byggdrömmar och samtidigt bidra till utvecklingen av Lekebergs kommun?
Nu söker vi två bygglovshandläggare som vill vara med och bygga upp vår nya bygg- och miljöavdelning. Hos oss handlar bygglov inte bara om regler och lagstiftning – det handlar om att hjälpa människor framåt.
Vi vill att det ska vara enkelt att göra rätt i Lekeberg. Därför söker vi dig som ser värdet av dialog, rådgivning och god service. Du trivs med att möta människor i olika situationer och drivs av att hitta lösningar inom lagstiftningens ramar. För många av våra invånare och företagare är ett byggprojekt en stor investering och en viktig framtidsdröm. Som bygglovshandläggare blir du en viktig vägvisare genom processen och bidrar till att göra idéer till verklighet.Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
Som bygglovshandläggare är du både rådgivare, myndighetsutövare och möjliggörare. Du hjälper privatpersoner, företag och föreningar att förverkliga sina byggprojekt genom professionell vägledning och rättssäker handläggning.
I uppdraget ingår bland annat att:
Ge råd och vägledning till privatpersoner, företag och andra aktörer.
Handlägga bygglovs-, marklovs-, rivningslovs- och anmälningsärenden från ansökan till slutbesked.
Handlägga förhandsbesked och strandskyddsdispenser.
Handlägga tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen.
Bedöma ärenden utifrån plan- och bygglagen, detaljplaner och andra relevanta regelverk.
Ta fram beslutsunderlag och fatta beslut enligt delegation.
Samverka med kollegor, myndigheter och andra aktörer i samhällsbyggnadsprocessen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Utbildning som byggnadsingenjör, bygglovshandläggare, arkitekt, byggnadsantikvarie eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Goda kunskaper om plan- och bygglagen (PBL) samt närliggande lagstiftning.
God förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
B-körkort.
Erfarenhet och kunskap
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av bygglovsprocessen, antingen från myndighetsutövning eller från arbete inom byggsektorn.
Erfarenhet av rådgivning, kundkontakter eller annan serviceinriktad verksamhet.
Intresse för digitalisering och utveckling av arbetssätt.
Meriterande om du tidigare arbetat i ByggR/Nova.
Vi söker dig som är strukturerad, självgående och har god samarbetsförmåga. Du trivs med att ta ansvar för dina ärenden samtidigt som du gärna delar med dig av kunskap och erfarenheter till dina kollegor.
Du förväntas möta människor med nyfikenhet, engagemang och ett lösningsorienterat förhållningssätt samtidigt som du säkerställer en rättssäker handläggning.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig ett utvecklande uppdrag att växa i tillsammans med oss på Lekebergs kommun. Som medarbetare hos oss erbjuds du möjligheten till moderna, hybrida arbetssätt i form av flexibilitet mellan arbete på plats i Fjugesta och på distans.
Ett varierat och meningsfullt uppdrag.
Möjlighet att vara med och bygga upp en helt ny verksamhet.
En arbetsplats där samarbete, tillit och engagemang värdesätts.
Nära samarbete med engagerade kollegor.
Kompetensutveckling.
Friskvårdsbidrag med 3 000 kronor per år.
Möjlighet till semesterväxling.
Vill du bidra till bygg- och miljöavdelning som upplevs professionell, tillgänglig och lösningsorienterad?
Varmt välkommen med din ansökan!
Det första urvalet planeras vara klart under första veckan i augusti, intervjuer och tillsättning kan komma att ske löpande under processen.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334464". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lekebergs Kommun
(org.nr 212000-2981)
716 81 FJUGESTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lekebergs kommun, Bygg- och miljöavdelningen Kontakt
Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen
Susanne Jaktlund susanne.jaktlund@lekeberg.se 0585 - 48726 Jobbnummer
9985068