Lekeberg behöver en arbetsterapeut för vikariat året ut
2026-01-30
Lekeberg ligger mitt emellan storstadens utbud och landsbygdens idyll!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter. Vi strävar emot att vara en effektiv, hållbar och trygg kommun för våra kommuninvånare och medarbetare.
Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar! Vill du vara med på resan? Läs mera om vår kommun på www.lekeberg.se
Socialförvaltningen bedriver en bred verksamhet inom äldreomsorg, funktionshinderområdet, hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg. Vi har för närvarande ca 300 medarbetare.
Vill du arbeta inom vår förvaltning så är du i en organisation där vi sätter människors behov av stöd i centrum. Ett bra bemötande och ett professionellt förhållningssätt till våra brukare är ett ledord för kvalitet inom vårt arbete. Vi arbetar utifrån ett synsätt där vi i alla led fokuserar på att de resurser och förmågor som finns hos varje människa ska tillvaratas. Vi uppmuntrar till delaktighet och eftersträvar alltid ett gott bemötande med respekt för den personliga integriteten.
Arbetsuppgifter
Nu söker vi en arbetsterapeut för ett vikariat året ut och chans till förlängning. Vi kan erbjuda dig ett spännande och omväxlande arbete som ger dig bred kompetens i en grupp med god stämning och en positiv anda. I verksamheten arbetar sex arbetsterapeuter som är ansvariga för olika områden inom kommunen såsom särskilt boende med inriktning somatik och demens, primärvård, LSS och hemtjänst. Att samarbeta mellan de olika områdena och hjälpa och stötta varandra är en självklarhet. Här är det nära till kollegor och andra verksamheter, vilket är en stor fördel och underlättar samverkan. I ditt uppdrag ingår bland annat att arbeta med bedömning och träning av aktivitets- och funktionsförmåga, samt hjälpmedelsutprovning. Handledning och utbildningsinsatser till vårdpersonal är viktiga delar i det rehabiliterande förhållningssättet som genomsyrar verksamheterna. Du samverkar och planerar insatserna tillsammans med patienten, närstående, övriga yrkesgrupper i verksamheten (ex. undersköterskor, sjuksköterskor och enhetschefer) samt även med andra samverkanspartners (läkare, fysioterapeuter och hjälpmedelskonsulenter.)
Kvalifikationer
Vi söker dig som: * är legitimerad arbetsterapeut. * har B-körkort och kan/får köra bil. * är en god administratör och har vana av dokumentation och digitala verktyg. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av yrket och att du är van att arbeta i datajournalsystem.
För att passa i rollen ser vi att du är trygg i din yrkesroll och har lätt för att samarbeta. Som arbetsterapeut behöver du vara lyhörd och tydlig i din kommunikation. Vi tror också att du har en god pedagogisk förmåga och du är bärare av ett positivt arbetsklimat. Du har ett genuint intresse för människor och har ett empatiskt och professionellt förhållningssätt till dem du möter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
