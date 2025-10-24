Lejonman Smådjursspa och Hundtrim söker efter en certifierad hundfrisör
Lejonman Studio & Consulting AB / Djuruppfödarjobb / Örebro
2025-10-24
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Lejonman Smådjursspa & Hundtrim söker två ambitiösa hundfrisörer till vårt etablerade varumärke.
Vi erbjuder:
Fullt utrustad salong med professionella fönar, bord och möbler.
Attraktivt läge vid ån i Örebro, lättillgängligt för kunder.
Trygg arbetsmiljö, full försäkring och tillgång till djurtaxi vid behov.
Möjlighet att arbeta självständigt men under ett starkt och välkänt varumärke.
Du tar med dig:
• Dina egna personliga verktyg (saxar, kammar m.m.).
• Din egen kundbas och firma.
Villkor:
• Fast hyra per månad.
• Procentuell avgift på intäkterna.
Om Lejonman:
Varumärkets grundare och salongens ägare är utbildad veterinär med magisterexamen, som gärna delar med sig av sina kunskaper inom djurvård, erbjuder workshops och arrangerar olika evenemang - både för frisörer och för våra värdefulla kunder.
Vill du bli en del av vårt varumärke?
Skicka din ansökan med CV och kontaktuppgifter till: m.lejonmanmedia@gmail.com
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: m.lejonmanmedia@gmail.com Arbetsgivare Lejonman Studio & Consulting AB
(org.nr 559469-4720) Jobbnummer
9571991