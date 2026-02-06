Legosvets & montage söker en maskinbyggare
2026-02-06
Vi tror att du som söker denna tjänst letar efter nya utmaningar på ett företag som haft en stadig tillväxt de senaste åren. Vi erbjuder varierande arbetsuppgifter, nya erfarenheter och lärande tillsammans med erfaren personal. Har du varit i Skellefteå har du med all säkerhet sett något "Legosvetsat".
Legosvets & montage startade 1999 och har en fantastisk personalstyrka på drygt 30 anställda. Som företagsnamnet beskriver har ni här ett legotillverkande företag. Vi tillverkar, blästrar och målar de stålkomponenter som kunden efterfrågar utifrån deras ritningar. Vi är verksamma i Norr- och Västerbotten med utgångspunkt från verkstaden i Byske. På utemontage utför vi service, nyproduktion och montage, allt utifrån kundens önskemål. Med en trygg kundbas inom bygg, sågverksindustrin och processindustrin erbjuder vi våra kunder kvalité och trygghet. Sedan 2014 är vi certifierade enligt SS-EN 1090 tom EXC-nivå 3 och tillverkar CE-märkta byggstålskonstruktioner.
Vi är positiva, sammansvetsade Legosvetsare med vilja!Arbetsuppgifter
Vi söker personer med erfarenhet från tillverkningsindustrin. Vi tror att du har en bakgrund som maskinbyggare eller liknande. Arbetet kan komma att bestå av bland annat svetsning, kapning, slipning, klippning, bockning, borrning, svarvning/fräsning och montering.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi ser gärna att du har erfarenhet från liknande arbetsuppgifter. Du har en känsla för verkstad och verktyg där vi ser noggrannhet och kvalitetsmedvetenhet som viktiga egenskaper för att lyckas hos oss.
Du är erfaren i din roll och har kompetens inom ritningsläsning. Vi vill att våra medarbetare ska vara engagerade, flexibla, ansvarstagande och hantera arbete såväl självständigt som i grupp. Svetslicenser, heta arbeten, traktorkort och mobila plattformar eller andra relevanta behörigheter ses som meriterande.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och sätter värde i att du är lösningsfokuserad och driven. Hos oss finns det utrymme att växa och vara med att påverka.
Information och kontakt
Tjänsten avser heltid, tillsvidare, där Legosvets & montage tillämpar 6 månaders provanställning. Arbetet sker under dagtid på plats i Legosvets verkstad som finns i Byske. Har du frågor gällande tjänsten är du välkommen att höra av dig till Kenneth Vidmark, 0910-770981, alt. kenneth@wikan.se
Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner.
