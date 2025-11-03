Legosvets & montage söker driven och flexibel svetsmontör
Vi tror att du som söker denna tjänst letar efter nya utmaningar på ett företag som haft en stadig tillväxt de senaste åren. Vi erbjuder varierande arbetsuppgifter på olika platser, nya erfarenheter och lärande tillsammans med erfaren personal. Har du varit i Skellefteå har du med all säkerhet sett något "Legosvetsat".
Legosvets & montage startade 1999 och har en fantastisk personalstyrka på drygt 30 anställda. Som företagsnamnet beskriver har ni här ett legotillverkande företag. Vi tillverkar, blästrar och målar de stålkomponenter som kunden efterfrågar utifrån deras ritningar. Vi är verksamma i Norr- och Västerbotten med utgångspunkt från verkstaden i Byske. På utemontage utför vi service, nyproduktion och montage, allt utifrån kundens önskemål. Med en trygg kundbas inom bygg, sågverksindustrin och processindustrin erbjuder vi våra kunder kvalité och trygghet. Sedan 2014 är vi certifierade enligt SS-EN 1090 tom EXC-nivå 3 och tillverkar CE-märkta byggstålskonstruktioner.
Vi är positiva, sammansvetsade Legosvetsare med vilja!Arbetsuppgifter
Vi Legosvetsare producerar och monterar bland annat maskiner, CE-märkta stålstommar, fackverk, trappor och räcken. Arbetsuppgifterna för en utemontör består primärt av montering och svetsning ute hos våra kunder i Skellefteå-området samt i Norrbotten.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som med fördel har erfarenhet av ritningsläsning, svetsning och montagearbete.
Uppdragen sker i team med förväntningen att du är driftig och lösningsorienterad. Teamet bygger på Legosvetsare som är flexibla och kan arbeta såväl självständigt som i grupp. Att du är flexibel innebär också att du har möjlighet att resa i tjänsten och inte ser det som ett hinder om det blir någon natt borta. Svetslicenser, heta arbeten och mobila plattformar är meriterande men inget krav. Vi lägger stor vikt vid erfarenheter samt dina personliga egenskaper där ditt driv, engagemang och vilja premieras.
Information och kontakt
Tjänsten avser heltid, tillsvidare, där Legosvets & montage tillämpar 6 månaders provanställning. Har du frågor gällande tjänsten är du välkommen att höra av dig till rekryteringskonsult Andreas Ögren, 0910-770987, alt. andreas.ogren@wikan.se
. Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se
