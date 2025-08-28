Legitimerat lärare i musik 40% till Fryshusets Grundskola, Akalla
Stiftelsen Fryshuset / Pedagogjobb / Stockholm Visa alla pedagogjobb i Stockholm
Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen. Vi skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. På denna grund bedriver vi ett 60-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige. Vi är ca 730 anställda och arbetar inom områdena; skola, ungdomskultur, arbete & entreprenörskap samt föredöme & framtidstro. Fryshusets verksamheter sträcker sig från kultur och nöjen till projekt som direkt adresserar vår tids svåraste sociala problem. Vi tror att alla kan lyckas och är värda en chans till. Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt oberoende.
Vi söker nu en modig lärare i ämnet musik riktat till mellanstadiet och som kan komplettera vårt fantastiska team och som vill göra skillnad i våra elevers liv!
Du ska planera och genomföra arbetsmomenten enligt kursplanen, bidra till att utveckla ett intresse för ämnet. I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisningen i ditt ämne såväl enskilt som i samarbete med arbetslag och andra kollegor. En viktig del i arbetet är att systematiskt följa elevernas kunskapsutveckling. Du kommer även ingå i ett ämnesteam med en annan musiklärare på skolan.Publiceringsdatum2025-08-28Kvalifikationer
Vi söker dig som har leigtimation samt erfarenhet av att arbeta som musiklärare, som är intresserad av att se andra människor växa och utvecklas samt är en god ledare i klassrummet. Du tar egna initiativ med elevens bästa i fokus och har god samarbetsförmåga. Du är flexibel och tänker utanför boxen för att hitta de bästa lösningarna för eleven. Du gillar att fatta egna beslut men känner att samarbete med andra är en förutsättning för ett lyckat arbetsresultat. Du har fokus på elevers delaktighet. Du samverkar utan svårigheter med vårdnadshavare, kollegor och är lojal med fattade beslut.
Omfattning 40 % fördelat på två dagar i veckan. Föräldraledighets vikariat under läsåret 25/26.
Tillsättning av tjänsten kan ske under annonsering, med start så snart som möjligt. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
Fryshuset Kontakt
Rektor
Helena Roleda helena.roleda@fryshuset.se 076-001 08 73 Jobbnummer
