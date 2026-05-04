Legitimerade sjuksköterskor till sommaren 2026
2026-05-04
Publiceringsdatum2026-05-04
HS-enheten ansvarar för hälso- och sjukvård i kommunens särskilda boenden, LSS, psykiatriverksamheter och hemsjukvård. Vårt uppdrag är att stärka hälsa, förebygga sjukdom och bidra till en trygg och värdig vård - alltid med kvalitet och effektivitet i fokus.Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta hos oss sommaren 2026 och då främst dig som kan arbeta hela sommaren men är även intresserade av dig som kan arbeta endast en semesterperiod.
Arbetstid: Vardagar, dagtid
Timlönen som tillämpas motsvarar en månadslön på 50 000 kr
Löpande rekrytering - vänta inte med din ansökan!
Vi ser fram emot att arbeta med dig i sommar! Hör av dig om du har några funderingar. Dina arbetsuppgifter
Uppdraget som sjuksköterska på HS-enheten innebär att arbeta förebyggande, besörja god omvårdnad med individens behov i centrum, bland annat genom att:
• Omvårdnadsansvara för de medicinska insatserna samt dokumentationen av omvårdnaden hos patienterna.
• Hantera läkemedel och administrering.
• Förebygga uppkomst av sjukdom och omvårdnadskomplikationer, t.ex. trycksår, fall, undernäring, munhälsa och psykisk ohälsa.
• Förmedla läkarkontakter och samverka med olika professioner.
• Delegera till baspersonal enligt hälso- och sjukvårdslagen och Mora kommuns riktlinjer.
• Upprätta vårdplaner för patienter och utföra revidering av dessa. Kvalifikationer
Genomförd högskoleutbildning som sjuksköterska med godkänd legitimation.
Att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Datafärdigheter relevant för befattningen
Vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet inom området och du bör ha körkort B.
Specialkompetens som bedöms vara relevant för uppdraget ses om meriterande, likaså erfarenhet av arbete inom kommunal verksamhet och erfarenhet från att leda och medverka i utvecklingsarbete.
Förmågor och färdigheter
Du är ansvarstagande, stabil och initiativrik. Du samarbetar lätt med andra, är serviceinriktad och har ett positivt, professionellt förhållningssätt.
Socialförvaltningen
Med sina drygt 700 medarbetare bedriver socialförvaltningen en bred verksamhet för att se till att våra invånare får det stöd och den hjälp som de har rätt till. Förvaltningen verkar under socialnämnden och ansvarar för vård och omsorg om äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna. Socialförvaltningens arbete är reglerat av lagar och förordningar, då framför allt Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: Mora kommun som arbetsgivare
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare Rekryteringslots
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: Personuppgiftshantering.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mora kommun
(org.nr 212000-2213), https://www.morakommun.se/ledigajobb
Prostgatan 7 (visa karta
)
792 32 MORA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
enhetschef
Malin Trapp malin.trapp@mora.se 0250-26851 Jobbnummer
9890673