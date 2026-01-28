Legitimerade sjuksköterskor - Sommar 2026
2026-01-28
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
, Gällivare
, Boden
, Kalix
, Haparanda
Legitimerade sjuksköterskor - Sommar 2026
Vill du styra över din sommar och din framtid?
FolCon AB söker legitimerade sjuksköterskor för kommunala uppdrag sommaren 2026. Hos oss får du friheten att välja var och när du jobbar, samtidigt som du har en trygg partner vid din sida. Efter sommaren finns stor möjlighet till längre uppdrag!
Vi behöver veta från dig:
Din nuvarande sysselsättning?
År i branchen?
När du kan börja?
Hur länge du kan arbeta?
Var i Sverige du kan jobba?
Exempel på uppdrag
Äldreomsorg och hemsjukvård
Kommunala vård- och omsorgsboenden
Korttidsboenden och rehabiliteringsenheter
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet
Har mycket god svenska i tal och skrift
Är flexibel, positiv och bemöter patienter med värme och professionalism
Vi erbjuder
Kollektivavtal, tjänstepension, sjuklön och semesterersättning
Friskvårdsbidrag
Personlig konsultchef som stöttar dig hela vägen
Uppdrag anpassade efter din kompetens och önskemål
Möjlighet till kompetensutveckling och internutbildningar
Intresserad?
Skicka din intresseanmälan idag och ange:
Nuvarande sysselsättning
Tillgänglighet (startdatum och slutdatum)
Geografiska preferenser
Välkommen till FolCon AB - det trygga bemanningsbolaget där du står i centrum!
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb.
FolCon AB (org.nr 559234-8618)
Folcon AB
Mohammed Maspi mohammed.maspi@folcon.se
