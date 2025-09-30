Legitimerade psykologer till Sektion BUP Neuropsykiatri
Region Stockholm / Psykologjobb / Stockholm Visa alla psykologjobb i Stockholm
2025-09-30
Vill du ha en central roll i en verksamhet som gör skillnad för barn och ungdomar? Är du legitimerad psykolog och vill bidra med din kompetens i ny satsning inom BUP Stockholm? Då är det här rätt tjänst för dig.
BUP Stockholm, sektion Neuropsykiatri, söker nu 6 psykologer till BUP NP Väst 2 (Brommaplan) för tidsbegränsade anställningar med fokus på första besök i vårdåtagandet.
Hela sektion BUP Neuropsykiatri består av mottagningarna Nordost (Mörby), Nordväst (Solna/Huvudsta), Sydost (Sickla), Sydväst (Älvsjö), Väst 1 (Brommaplan), Väst 2 (Brommaplan) samt En väg in (Täby). Vi möter barn och ungdomar i åldern 0-17 år med misstänkta neuropsykiatriska svårigheter. Hos oss samarbetar läkare, psykologer, sjuksköterskor och medicinska sekreterare för att erbjuda tillgänglig, effektiv och patientsäker vård. Arbetsklimatet präglas av hög kompetens och nära samarbete.Publiceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
Som psykolog i denna roll har du som huvuduppgift att genomföra bedömningssamtal via video med barn och ungdomar samt deras vårdnadshavare.
Du gör en initial kartläggning av symtom och funktionsnivå. Du tar ställning till om en neuropsykiatrisk utredning är aktuell och om förutsättningar finns för att genomföra en sådan. Du dokumenterar i TakeCare och Pastill enligt fastställda rutiner. Dina bedömningar blir en viktig grund för det fortsatta arbetet i teamet och för att rätt patient ska få rätt insats i rätt tid.
Möjlighet till distansarbete med distanskontakter om verksamheten tillåter, motsvarande cirka två dagar i veckan.Kvalifikationer
Du ska vara legitimerad psykolog.
Det är meriterande med arbetserfarenhet av neuropsykiatrisk utredning samt erfarenhet av barnpsykiatrisk bedömning.Dina personliga egenskaper
Som person är du självgående, strukturerad och är flexibel i patientkontakt och kollegialt. Du har en mycket god samarbetsförmåga och gott omdöme. Om du är intresserad av digitalisering av vårdprocesser är detta en fördel. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
BUP skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri offentlig sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, tjänstepension samt försäkringar. Vi erbjuder också flexibla arbetstider samt friskvårdsersättning (5 000 kr per år)
Övrig information
Din anställning kommer att vara på BUP NP Väst 2 (vid Brommaplan) och du kommer att samarbeta med samtliga neuropsykiatriska enheter.
Vi ser fram emot din ansökan!Om företaget
BUP En väg in är en del av BUP Stockholm. Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm (BUP) erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar under 18 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi inom BUP drygt 1 200 anställda som varje år möter över 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
