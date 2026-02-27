Legitimerade psykologer till BUP Neuropsykiatri sydväst 2 i Älvsjö
2026-02-27
Är du legitimerad psykolog med erfarenhet och intresse av neuropsykiatriska utredningar? BUP Neuropsykiatri söker nu ytterligare 10 legitimerade psykologer till enheten BUP Neuropsykiatri sydväst 2 som kommer att starta i Älvsjö.
BUP Neuropsykiatri sydväst 2 startar successivt sin verksamhet under 2026/2027. Nu söker vi 10 engagerade kollegor som tillsammans med oss på BUP Neuropsykiatri sydväst vill vara med och bygga mottagningen från grunden. Placering kan i uppstartsfasen vara i Älvsjö eller annan geografisk närliggande mottagning inom BUP Stockholm. Under 2027 flyttar BUP Neuropsykiatri sydväst 2 till nyrenoverade lokaler i Solberga (Älvsjö). Mottagningens uppdrag är att genomföra neuropsykiatriska utredningar hos barn och unga i åldrarna 0-17 år samt att ansvara för farmakologisk behandling vid fastställd adhd. På de neuropsykiatriska mottagningar inom BUP Stockholm arbetar psykologer, medicinska sekreterare, läkare, sjuksköterskor, biträdande enhetschef och enhetschef. Dessa funktioner kommer att rekryteras till BUP Neuropsykiatri sydväst 2. Vi strävar efter hög kvalitet i vårt arbete och vill bidra till ökad tillgänglighet för vår målgrupp. Samtidigt är det viktigt för oss att skapa en välfungerande arbetsplats där vi trivs, samarbetar och tillsammans utvecklar verksamheten.Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
Som psykolog är din huvudsakliga uppgift att genomföra neuropsykiatriska utredningar av barn och unga i enlighet med nationella riktlinjer. Du samarbetar nära läkare, formulerar remissvar och utlåtanden samt återkopplar till familj och förskola/skola. I din profession bidrar du även med psykologisk kompetens i bedömning av ärenden och fungerar som stöd för kollegor i teamet. Uppdraget innebär inledningsvis en viss flexibilitet i arbetsuppgifter utifrån sektionens behov och kan initialt ha fokus på digitala nybesök innan verksamheten fullt ut övergår till neuropsykiatriska utredningar. Du blir en del av ett team där du har goda möjligheter att bidra till verksamhetens utveckling genom aktivt deltagande i det löpande förbättringsarbetet. Dina idéer och din feedback är värdefulla och bidrar till att stärka och vidareutveckla verksamheten. Det finns möjlighet till distansarbete med digitalt patientarbete motsvarande cirka en till två dagar per vecka och i den mån verksamheten tillåter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog. Har du relevant specialistutbildning, erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatri, och/eller erfarenhet av att arbeta med neuropsykiatriska utredningar och behandling är detta meriterande. Då en andel av våra patienter är yngre barn är erfarenhet av småbarnsutredningar meriterande. Vi ser också positivt på sökande med språkkunskaper utöver svenska.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är självgående, strukturerad och noggrann, med förmåga att arbeta systematiskt genom hela utredningsprocessen. Du är flexibel i mötet med patienter och föräldrar och kan anpassa ditt arbetssätt efter olika behov och situationer. Du har mycket god samarbetsförmåga, gott omdöme och en prestigelös inställning. Att arbeta tillsammans med kollegor för att utveckla och upprätthålla en verksamhet av hög kvalitet är en självklarhet för dig. Intresse för digitalisering och utveckling av vårdprocesser är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
BUP Stockholm skapar goda förutsättningar för att du ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri offentlig sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, tjänstepension samt försäkringar. Vi erbjuder också flexibla arbetstider, en friskvårdstimme per vecka samt friskvårdsersättning (5.000 kr per år).
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning, på heltid. Provanställning kan komma att bli aktuellt. Tillträde efter överenskommelse.
Övrig information
Vi kallar till intervjuer löpande under ansökningstiden.
Intervjuförfarandet kommer inledas med en gemensam digital gruppinformation för alla som kallas till intervju på måndag den 16/3 kl 17.00-17.45. Du kommer att få en Teams-länk under måndagen den 16/3 till din e-postadress.
Vi ser fram emot din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
