Legitimerade lärare i textilslöjd till vikarietjänst i Värnamo kommun
Bemannia AB (Publ.) / Grundskollärarjobb / Värnamo Visa alla grundskollärarjobb i Värnamo
2026-06-16
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Är du legitimerad lärare med behörighet i textilslöjd åk 3-9 som vill bidra till ungas lärande under höstterminen 2026? Då har vi uppdraget för dig!
Om uppdraget
Bemannia är ett auktoriserat bemanningsföretag med 35 års erfarenhet av bemanning och rekrytering. Inför detta uppdrag kommer du att ansvara för undervisning i textilslöjd, inklusive planering, genomförande och efterarbete. Detta är ett uppdrag som pågår under höstterminen 2026 med möjlighet till förlängning. Uppdraget pågår mellan 10 augusti 2026 t.o.m. 31 december 2026 och är en heltidstjänst omfattande 35 timmar/veckan + 10,5. immar förtroendetid. Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Utöver undervisning kommer du ansvara för;
Dokumentation, betygssättning samt övrig myndighetsutövningar.
Mentorskap för klass (mentorstid, utvecklingssamtal, föräldramöten, närvarouppföljning)
Deltagande i arbetslag, ämneslag och kompetensutveckling
Ansvar för slöjdsal Kvalifikationer
Legitimerad grundskollärare med behörighet i textilslöjd åk 3-9
Tillgänglig för arbete hela perioden för uppdraget
Har du erfarenhet av undervisning är detta meriterande.
För att passa i rollen som lärarvikarie är du en tydlig ledare men också en god lagspelare och en bra förebild. Du har även ett brinnande engagemang för arbete med barn och unga.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult på Bemannia ser vi till att du blir matchad med rätt uppdrag. Som anställd hos oss genomgår du en introduktionsutbildning där du får verktyg för att leda och lära andra. Hos oss får du utvecklas på lärorika arbetsplatser och känna att din kompetens kommer till nytta.
Om ansökan Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 22 juni 2026.
Vi tar inte emot ansökningar via mejl, har du däremot frågor går det bra att vända sig till vikarie@bemannia.se
alternativt 08-122 00 450 under kontorstid.
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem – krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7893654-2055394". Arbetsgivare Bemannia Ab (publ.)
(org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
Kyrktorget 1 (visa karta
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331 31 VÄRNAMO Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
9965747