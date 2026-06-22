Legitimerade läkare sökes till Region Stockholms fristående BT-program
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2026-06-22
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Region Stockholm erbjuder ettårigt fristående BT-program, Bastjänstgöring, i samarbete med Region Stockholms vårdverksamheter inom både privat sektor och regionägd vård. Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Tjänsten är en visstidsanställning som BT-läkare under 12 månader som inte kan förkortas. Anställningen är på BT-enheten inom SLSO och är en heltidstjänst som omfattar 40 timmar per vecka. Jourtjänstgöring ingår i varierande grad beroende på placering. Individuell lönesättning gäller. BT-programmet inleds med en obligatorisk gemensam introduktion med start, v.43 den 19/10 2026
BT-programmet grundar sig på Socialstyrelsens målbeskrivning för BT och innefattar klinisk tjänstgöring under handledning inom allmänmedicin (4 mån), akut sjukvård (4 mån) geriatrik (2 mån) och psykiatri (2 mån). Placeringarnas ordningsföljd och tjänstgöringsställe kan variera och kan inte väljas.
Tjänstgöringen innebär eget kliniskt patientarbete under handledning, som kombineras med utbildning i form av seminarier och kurser. Vid start tilldelas du en huvudhandledare som följer upp och är ett stöd under hela BT-programmet. Varje klinisk placering innehåller moment med kompetensbedömning och återkoppling.
Vi söker
Vi söker dig som har av Socialstyrelsen godkänd svensk läkarlegitimation och inte har gjort svensk AT. Dina språkkunskaper i svenska motsvarar nivå C1 i den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS) och du har goda medicinska kunskaper. Du är EU-medborgare, varaktigt bosatt i Sverige eller har ett uppehållstillstånd som tillåter att du kan söka arbetstillstånd som BT-läkare i Sverige.
Meriterande är arbetslivserfarenhet inom Hälso – och sjukvård i Sverige som legitimerad läkare.
Det är viktigt att du delar vår gemensamma värdegrund: patientens fokus, allas lika värde och arbetsglädje. Vi ser att du är stabil och trygg med god självinsikt, har ett gott kliniskt omdöme och lätt för att samarbeta med olika yrkesgrupper. Du förväntas ta eget ansvar för din tjänstgöring och kompetensutveckling vilket innebär att du aktivt efterfrågar feedback och bedömningar av din kompetens på arbetsplatsen. Du ansvarar för att dokumentera din tjänstgöring och kompetensutveckling i en portfolio som underlag för ansökan om BT-bevis.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
För att din ansökan ska beaktas ska den efterfrågade informationen nedan finnas med och bifogas i ansökan:
Läkarexamensbevis (utfärdat/översatt till engelska eller svenska).
För att söka till BT programmet krävs att du har svensk legitimation med i din ansökan senast sista dagen innan annonsen stänger.
Svenskt gymnasiebetyg.
CV med tydligt angivna datum när du började och slutade respektive anställningar (år,mån,dag).
Tjänstgöringsintyg alternativt anställningsavtal (för samtliga anställningar som legitimerad läkare i Sverige som du har angett i ditt CV med år,mån,dag) ligger som grund för bedömning).
Aktuella mobilnummer och hemadress/bostadsadress.
Personligt brev på svenska.
Rekommendationsbrev från dina två senaste arbetsplatser i Sverige som legitimerad läkare, varav ett från specialist kompetent kollega inom din profession.
Aktuella referenser som legitimerad läkare från dina två senaste arbetsplatser i Sverige, en chef och en specialist kompetent kollega (minst två referenser) inom din profession.
Eventuella nödvändiga arbets-/uppehållstillstånd.
Mer information och ansökan
Intervjuer sker fysiskt på plats i Stockholm den 1,2 och 3 september 2026.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
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Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Kvalitet och FoUUI, Utbildning Jobbnummer
9971686