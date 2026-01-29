legitimerade läkare för uppdrag inom hälso- och sjukvård i Sverige
2026-01-29
Dittuppdrag.se söker legitimerade läkare för pågående uppdrag samt sommaruppdrag inom hälso- och sjukvård i Sverige. Uppdragen avser arbete inom bland annat primärvård och slutenvård och kan omfatta heltid eller deltid beroende på uppdragets omfattning och verksamhetens behov.
Krav för tjänsten är giltig svensk läkarlegitimation, relevant yrkeserfarenhet samt mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Den sökande ska ha förmåga att arbeta självständigt, ta ansvar för sina arbetsuppgifter och bidra till verksamhetens kvalitet och kontinuitet. Eventuella krav på specialistkompetens kan förekomma beroende på uppdragets karaktär.
Dittuppdrag.se erbjuder konkurrenskraftiga villkor, strukturerad administration och kontinuerlig kontakt under uppdragets gång. Vår verksamhet präglas av professionalitet, kvalitet och långsiktiga samarbeten, med fokus på att matcha rätt kompetens till rätt uppdrag.
Ansökan sker via www.dittuppdrag.se.
Urval och tillsättning sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Ansökan via mail eller via hemsida vid frågor kan du kontakta: 0735727245
E-post: diana2128506@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DittUppdrag Sjukvård Sverige AB
(org.nr 559537-8521), https://www.dittuppdrag.se
754 31 UPPSALA Kontakt
Bemanningsassistent
Diana Sheina diana2128506@gmail.com 0735727245 Jobbnummer
