Legitimerade läkare för bastjänstgöring BT i Region Västmanland
Till hösten söker vi fyra läkare för bastjänstgöring. En tjänst som vi utformat med fokus på gedigen introduktion, handledning och bästa möjliga start för dig som utbildat dig utanför Sverige. Välkommen att göra skillnad tillsammans med oss!
Bastjänstgöringens upplägg
Du som gör bastjänstgöring BT i Region Västmanland erbjuds en utbildningstjänst på tolv månader, som startar med tjänstgöring på vår utbildningsmottagning på vårdcentral för att därefter gå vidare till akutsjukvård och psykiatri. En del av tjänsten kan förläggas i Köping, resterande delar genomförs i Västerås.
Du kommer att ingå i en grupp med andra BT-läkare och målet är att ni följs åt och har ett utbyte med varandra under bastjänstgöringens gång. Du kommer att få en god introduktion till svensk sjukvård och möjlighet att söka ST inom samtliga specialiteter. Som BT-läkare hos oss får du en aktiv roll i den dagliga verksamheten där du snabbt kommer in i det praktiska patientarbetet, samtidigt som du har ett bra stöd från erfarna kollegor. Utöver utbildningen som du får vid varje placering kommer du få möjlighet att delta på temadag, utbildningsdagar, Läkemedelsforum, regelbundna föreläsningar och olika kurser.Publiceringsdatum2025-09-15Kvalifikationer
Vi söker dig som har svensk läkarlegitimation med examen från utländskt lärosäte och som omfattas av krav på BT. Bifoga din läkarlegitimation med din ansökan. För att lyckas i tjänsten behöver du ha mycket goda kunskaper i svenska, minst nivå C1. Har du också annan relevant utbildning inom området är det meriterande. Ansökan ska vara på svenska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta inom svensk sjukvård, gärna som underläkare eller läkarassistent. Bifoga skriftliga signerade rekommendationsbrev och intyg med din ansökan. Det är viktigt att du bifogar dessa brev och intyg eftersom vi tar med dessa i urvalet. Vi ser det som en viktig merit om du har lokal anknytning och ett starkt intresse och engagemang för Region Västmanland. Ytterligare erfarenheter som vi kommer att ta hänsyn till i urvalet är forskning, förtroendeuppdrag, pedagogiska uppdrag som exempelvis amanuens, tutor eller liknande och andra erfarenheter inom hälso- och sjukvård.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och kompetenser. Vi söker dig som arbetar bra med andra människor och relaterar till personer i din omgivning på ett lyhört och smidigt sätt. Du är lugn i stressade situationer och fokuserar på rätt saker. Du har ett gott omdöme och samtidigt som du tar initiativ så vet du också när du behöver fråga om hjälp.
Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning på 12 månader, med start för två personer i februari och två personer i maj 2026.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 13 oktober 2025
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och de rekommendationsbrev/intyg som specificeras under kvalifikationer
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
I Region Västmanland finns också Integrerad BT inom Allmänmedicin, här kan du läsa mer om det och hur du ansöker: https://regionvastmanland.se/vardgivare/forskning-och-utbildning/praktik-och-utbildningstjanster/st-lakare-i-allmanmedicin/
Måndag 30/9 kl. 17.00 bjuder vi in till digital mingelträff via Teams där du får möjlighet att ställa frågor. För att komma till mötet klickar du här: Anslut till mötet nu
Intervjuer kommer att ske på plats på AT/BT-centrum Västerås sjukhus onsdagen den 22 oktober 2025.
Utdrag från polisens belastningsregister kommer att begäras vid en eventuell anställning.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: Klicka här
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
