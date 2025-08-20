Legitimerade arbetsterapeuter till äldreomsorgen
Uppsala kommun, Avd HS ÄLN / Sjukgymnastjobb / Uppsala Visa alla sjukgymnastjobb i Uppsala
2025-08-20
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Avd HS ÄLN i Uppsala
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Vill du bredda din kompetens hos en trygg arbetsgivare? Hos oss blir du en viktig del av ett engagerat team som arbetar för att göra Linné och Nora till ett ställe där äldre trivs allra bäst.
Vi söker nu två trygga arbetsterapeuter som kan kliva in med engagemang, ta ansvar och möta de utmaningar vi står inför. Hos oss får du ett varierat arbete där du möter olika situationer varje dag, utvecklas tillsammans med engagerade kollegor och har möjlighet att påverka framtidens rehabilitering. Välkommen till en arbetsplats där din kompetens och ditt engagemang gör skillnad!
Linnés vård- och omsorgsboende och Nora korttids- och växelvård ligger i Sävja i en lugn och vacker miljö, med skogen som nära granne, cirka 5 kilometer söder om Uppsala. Linné är ett vård- och omsorgsboende med 40 lägenheter fördelade på 2 plan. 20 platser är omvårdnadsplatser och 20 platser är för demensboende. På våningsplan 3 och 4 finns Nora med totalt 40 platser för växelvård och korttidsvård för patienter med demensdiagnos eller kognitiv svikt. Patienterna kommer antingen från sjukhuset eller hemmet. Hälso- och sjukvårdsbehovet varierar hos patienterna och det görs alltid en individuell bedömning.
Organisatoriskt kommer du att tillhöra avdelning hälso- och sjukvårdsavdelningen inom vård och omsorgsförvaltningen, vilket innebär att du har nära till ett stort kollegium av legitimerade kollegor och din närmaste chef är legitimerad. Som arbetsterapeut på Linné eller Nora jobbar du dagtid och ingår i ett stort team bestående av sjuksköterskor, fysioterapeuter, omvårdnadspersonal och chef för respektive boende.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut i äldreomsorgen kommer du att spela en central roll i våra patienters rehabilitering. Du kommer ingå i ett större team kring patienten och bidra med din kompetens för att öka individens självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter.
Du kommer att ha varierande arbetsuppgifter som består av:
• Aktivitetsbedömningar
• Hjälpmedelsförskrivning
• Handledning för omvårdnadspersonal
• Vårdplaneringsmöten, där du redogör för den enskildes aktivitetsförmåga.
Vi har dessutom ett nära samarbete med arbetsterapeuter i region och hemsjukvård för planering av en trygg hemgång.Kvalifikationer
Vi välkomnar både dig som är erfaren och du som är nyexaminerad legitimerad arbetsterapeut. Erfarenhet av kommunal primärvård och geriatrisk vård är en merit. Du måste kunna tala, läsa och skriva obehindrat på svenska och ha god datorvana. Har du kunskaper i Lifecare är det också en merit.
Är du en person som uppskattar att arbeta i team och har lätt för att sätta dig in i någon annans perspektiv och situation? Är du lösningsorienterad och bra på att se frågor ur ett helhetsperspektiv? Då tycker vi att du ska söka till oss!Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, välkommen att kontakta verksamhetschef Emil Mattsson, 018-726 0309. Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 14 16.Facklig företrädare: Sveriges arbetsterapeuter, Eva-Carin Lindgren, 018-727 84 93.Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ALN-2025-00553". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Avd HS ÄLN Kontakt
Verksamhetschef
Emil Mattsson 018-7260309 Jobbnummer
9468072