Legitimerad yrkeslärare till Vård och Omsorgsutbildning Komvux i Ale
Ale kommun / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Ale
2025-09-10
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ale kommun i Ale
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Vuxenutbildningen i Ale kommun erbjuder Aleborna möjligheter till utbildning för nyanlända som behöver lära sig svenska (SFI), grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning, yrkesutbildningar inom Göteborgsregionen, uppdragsutbildningar samt de som har rätt till att läsa in en gymnasieexamen/läsa upp sina gymnasiebetyg.
Vi söker en ny kollega till Komvux i Ale. Du ansvarar för planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av undervisningen i vårdämnen och uppföljning på elevernas APL- platser (praktik). Du har god samarbetsförmåga och arbetar nära kollegorna i arbetslaget och med övriga kollegor i verksamheten. Du deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete. Vi är certifierade inom Vård- och Omsorgscollage.Kvalifikationer
Du är legitimerad yrkeslärare inom Vård och omsorg.
Vi söker dig som har ett konstruktivt förhållningssätt och god förmåga att samarbeta. Tar ansvar och deltar aktivt. Vi ser även att du har personlig mognad. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
