Legitimerad veterinär till Betty Pet Färjestaden
Betty Pet AB / Veterinärsjobb / Mörbylånga Visa alla veterinärsjobb i Mörbylånga
2026-01-17
, Kalmar
, Torsås
, Nybro
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Betty Pet AB i Mörbylånga
Om oss:
Betty Pet är en personlig och privatägd smådjurklinik belägen i Färjestaden på Öland.
Kliniken är fullt utrustad med bland annat röntgen, ultraljud och operationsavdelning. Vi erbjuder modern, kvalificerad djursjukvård med hög service och med en nära relation till våra djurägare och deras älskade djur. Publiceringsdatum2026-01-17Dina arbetsuppgifter
Du kommer huvudsakligen att arbeta med tandpatienter och kirurgi. Alltid i nära samarbete med kollegor.
Vi hjälps alla åt med det som behövs för att driva kliniken och du kommer att vara delaktig i det mesta, vilket ger en varierad och utmanande arbetsdag.Kvalifikationer
Legitimerad veterinär
Erfarenhet av odontologi och kirurgi är meriterande
Du är positiv, engagerad och serviceinriktad.
Du trivs med att arbeta både självständigt och i team där flexibilitet, samarbete och mångsidighet är nyckelord.
Vi lägger stor vikt vid personligt engagemang, inställning till arbetet och bemötandet av djurägarna.
Vi erbjuder:
En arbetsplats där du får komma till tals och vara delaktig i den löpande verksamheten.
Möjlighet till kompetensutveckling genom kurser och kongresser.
Konkurrenskraftig lön och flera andra förmåner som mobiltelefon, friskvård och vaccinationer.
En arbetsplats med god stämning och många fantastiska djurägare som gör varje dag underhållande.
Arbetstider förlagda måndag till fredag.
Deltid/Heltid enligt överenskommelse
Tillträde enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: julia@bettypet.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Betty Pet AB
(org.nr 556947-6400)
Industrigatan 1 (visa karta
)
386 32 FÄRJESTADEN Kontakt
Julia Takahashi julia@bettypet.se 0480-780828 Jobbnummer
9690054