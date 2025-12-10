Legitimerad underläkare till vår Öron - näsa - halsklinik, vikariat 2026
Region Kronoberg, Sjukhusvård / Läkarjobb / Växjö
2025-12-10
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
ÖNH-mottagningen i Växjö har huvudansvar för operation- akut- och jourverksamhet samt sluten vård. Vi har även allergiverksamhet och utredningsenhet för sömnutredning, rhinomanometri och balansundersökning i Växjö. På ÖNH-mottagningen i Ljungby har vi främst mottagningsverksamhet men även dagkirurgiska operationer en halv dag/vecka samt polikliniska hudoperationer.
På ÖNH-mottagningarna arbetar flera överläkare, specialister och ST-läkare. Verksamhetschefen är disputerat ÖNH-specialist. Kliniken består av ett kompetent team med sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, audionomer och hörseltekniker.
Hos oss blir du en del i en verksamhet med hög grad av flexibilitet och engagerade, positiva kollegor. Våra mottagningar är välutrustade och rymliga, och vi har en generös utbildningspolicy som ger goda möjligheter till utveckling.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Arbetet innehåller mottagningsverksamhet, sluten och öppenvårdsoperationer, avdelningsarbete samt jourverksamhet/beredskap utanför kontorstid.Kvalifikationer
Nu söker vi dig som är legitimerad underläkare och har ett intresse för öron-, näs- och halssjukdomar. Vi kan erbjuda ett vikariat under perioden marsdecember 2026, med möjlighet till förlängning och eventuell övergång i en ST-tjänst.
Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
Varmt välkommen till oss!
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Region Kronoberg
Region Kronoberg, Sjukhusvård
Kontakt
verksamhetschef
Helle Thulesius helle.l.thulesius@kronoberg.se 0470-58 73 29 Jobbnummer
