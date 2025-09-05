Legitimerad Underläkare till Onkologkliniken, Sundsvall
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Länssjukvård somatik samordnar länssjukvården för den specialiserade somatiska vården i Region Västernorrland. Området somatik består av elva länssjukvårdsverksamheter. Onkologkliniken bedriver specialiserad cancervård och behandling. Onkologkliniken består av mottagning/dagvård, klinisk prövningsenhet strålbehandling och vårdavdelning.
Verksamheten arbetar utifrån en gemensam vårdfilosofi och värdegrund, där stor hänsyn tas till patientens behov och önskemål.
Vi söker nu en legitimerad underläkare till oss på Onkologkliniken i Sundsvall. Tjänsten avser ett vikariat på 6 månader med tillträde 2025-10-13 eller enligt överenskommelse.
Avdelningsarbete, dagjoursarbete samt visst mottagningsarbete är aktuellt för denna tjänst.
Vi ser gärna att du som söker har ett intresse för att arbeta med svårt sjuka patienter.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad läkare
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har erfarenhet av journalsystemet Cosmic
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Empatisk förmåga
Omdöme
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket.
