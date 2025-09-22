Legitimerad Underläkare till Länsverksamhet Psykiatri, Örnsköldsvik
2025-09-22
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Den vuxenpsykiatriska länskliniken i Västernorrlands län har tre utbudspunkter, Sundsvall/Härnösand, Örnsköldsvik och Kramfors/Sollefteå. Den specialiserade psykiatrin arbetar främst med prevention, diagnostik, vård och behandling av psykisk sjukdom och allvarligare psykiska störningar. All jourverksamhet kvällar och helger samt all tvångsvård sker i Sundsvall och omfattar även Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.
Vi söker nu två legitimerade underläkare till vår öppenvårdsverksamhet i Örnsköldsvik med rotationstjänstgöring i akutteamet och de psykiatriska öppenvårdsmottagningarna. Som underläkare hos oss har du stora möjligheter att få erfarenhet av specialistpsykiatriska arbete. Du kommer att få arbeta i team tillsammans med någon av våra erfarna specialister och/eller våra duktiga ST-läkare med samt andra professioner. Vi erbjuder dig ett positivt och öppet arbetsklimat med kompetenta kollegor.
Vill du bli en del av vårt team? Tjänsterna avser vikariat på heltid under 12 månader, med tillträde enligt överenskommelse.
När du är på de psykiatriska öppenvårdsmottagningarna kommer du att arbeta tillsammans med specialistläkare, underläkare (AT, BT och ST) och andra professioner. Du kommer utföra sedvanliga arbetsuppgifter som underläkare på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning.
I det akutteamet så kommer du jobba tillsammans med de sjuksköterskor som gör den första bedömningen/triagering av patienten som söker akut. I rollen som legitimerad underläkare i akutteamet kommer du att göra akutpsykiatriska bedömningar om det föreligger att akut vårdbehov och göra åtgärd.
Du kommer att arbeta mer självständigt i det teamet med möjlighet att konsultera specialist vid behov.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad läkare
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har erfarenhet av kliniskt arbete inom psykiatrisk öppenvård eller slutenvård
Det är meriterande om du
Har erfarenhet av arbete på psykiatrisk akutenhet
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Flexibel
Omdöme
Samarbetsförmåga
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
