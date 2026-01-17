Legitimerad underläkare sökes till Mottagning för Personlighetssyndrom!
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Mottagning för Personlighetssyndrom är en högspecialiserad enhet inom verksamhet Affektiva, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Den enda med uppdrag att utreda och behandla personlighetssyndrom i området Storgöteborg. Vi erbjuder en välfungerande arbetsplats med trevlig arbetsmiljö och gott klimat, tydlig struktur och kollegor med hög kompetens och gedigen erfarenhet samt möjligheter att delta i utvecklingsarbete och utbildning. Vi bedriver flera forskningsprojekt och satsar på nya och lovande behandlingsmetoder.
Vad erbjuder vi?
Denna tjänst är tänkt för att förstärka dina kompetenser inom psykiatri genom att integrera patientnära arbete och utvecklingsarbete.
Vi erbjuder sex månaders anställning som kan komma att förlängas.
Anställningen innefattar också möjlighet till utvecklingsarbete/forskningsarbete motsvarande cirka 10% av anställningen, vilket är meriterande vid ansökan till BT, AT och ST-tjänst. Utifrån din kompetens och erfarenhet ingår du också i primärjourlinjen på den psykiatriska akutmottagningen.Publiceringsdatum2026-01-17Dina arbetsuppgifter
Som underläkare arbetar du med läkemedelsuppföljningar och psykiatriska bedömningar i tätt samarbete med överläkaren. I uppdraget ingår även administrativt arbete såsom utfärdande av intyg och remisser samt hantering av informationstjänster.
Om dig
Du som söker ska vara legitimerad läkare med svensk läkarlegitimation. Tidigare erfarenhet av specialistpsykiatrisk vård är meriterande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
