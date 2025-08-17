Legitimerad tandläkare till Tandläkarhuset Spånga AB
2025-08-17
Vi söker en legitimerad tandläkare till vårt team på Tandläkarhuset Spånga AB. Du kommer att arbeta med allmäntandvård, kirurgi och protetik med fokus på implantatbehandlingar. Dina arbetsuppgifter innefattar undersökning, diagnos och behandling av patienter, utföra implantatkirurgi och efterföljande protetiska lösningar, samt arbete i nära samarbete med våra tandhygienister och tandsköterskor för att säkerställa bästa patientupplevelse.
Vi söker dig som är legitimerad tandläkare i Sverige, behärskar svenska flytande i tal och skrift, och har minst 3 års erfarenhet inom allmäntandvård. Du har ett stort intresse för kirurgi och protetik, särskilt implantatbehandlingar, och är kvalitetsmedveten, serviceinriktad och en lagspelare med god kommunikationsförmåga.
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med konkurrenskraftig lön bestående av fast lön och bonusmodell. Hos oss får du stora utvecklingsmöjligheter, kontinuerlig kompetensutveckling och chansen att arbeta i ett modernt team med den senaste utrustningen. Vi värdesätter arbetsglädje och arbetsmiljö och strävar efter att du ska trivas och utvecklas hos oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
e-post
E-post: philip@spangatand.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandläkarhuset Spånga AB
(org.nr 559345-6527)
Spånga torgväg 9 (visa karta
)
163 51 SPÅNGA Jobbnummer
9461644