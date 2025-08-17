Legitimerad tandläkare till Dentiq Dental AB
2025-08-17
**Om rollen:**
Som legitimerad tandläkare på Dentiq Dental AB kommer du att utföra allmäntandvård och implantatbehandlingar med fokus på högkvalitativ patientvård. Du ansvarar för undersökningar, diagnostik, behandling och uppföljning. Du samarbetar nära med våra tandhygienister och tandsköterskor för att säkerställa en trygg och professionell behandling.
• *Kvalifikationer:**
• Svensk tandläkarlegitimation.
• Minst 3 års erfarenhet av allmäntandvård.
• Mycket god svenska i tal och skrift.
• Intresse för kirurgi och protetik, särskilt implantatbehandlingar.
• Du är kommunikativ, serviceinriktad och en lagspelare.
• *Vi erbjuder:**
• Heltidsanställning med konkurrenskraftig lön och bonus.
• Stora utvecklingsmöjligheter och fortbildning inom implantat och protetik.
• Modern klinik med topputrustning.
• Ett engagerat och positivt team.
• *Anställning och ansökan:**
Tjänsten är tillsvidare med 6 månaders provanställning och heltid. Skicka in din ansökan snarast, vi rekryterar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
E-post: philip@dentiq.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dentiq Dental AB
(org.nr 559210-9655)
Stationsgatan 2 (visa karta
)
172 68 SUNDBYBERG Kontakt
Philip Sabo philip@dentiq.se Jobbnummer
9461653