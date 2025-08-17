Legitimerad tandhygienist till Tandläkarhuset Spånga AB
2025-08-17
Vi söker en legitimerad tandhygienist till Tandläkarhuset Spånga AB för en heltidstjänst. Du kommer att arbeta i ett modernt team som främst arbetar med implantatbehandlingar.Publiceringsdatum2025-08-17Dina arbetsuppgifter
• Utföra individuellt anpassade profylaktiska och parodontala behandlingar samt ge patienter råd om oral hälsa och förebyggande tandvård.
• Delta i implantatunderhåll och samarbete med tandläkare och kirurger vid implantatbehandlingar.
• Samarbeta tätt med tandläkare och tandsköterskor för att säkerställa hög kvalitet på behandlingar och patientvård.
• Ansvara för journalföring och uppföljning av patienters behandlingsplaner.Kvalifikationer
• Legitimation som tandhygienist i Sverige.
• Minst 3 års erfarenhet som tandhygienist.
• Perfekt svenska i tal och skrift.
• Erfarenhet av implantatunderhåll eller intresse för att arbeta i kirurgiska team är meriterande.
• God samarbetsförmåga, serviceinriktad och kommunikativ.
Vi erbjuder:
• Heltidsanställning med konkurrenskraftig lön och bonussystem.
• Stora utvecklingsmöjligheter med kontinuerlig fortbildning och möjlighet att utvecklas inom implantatbehandlingar.
• Moderna lokaler och utrustning samt ett positivt och stöttande team.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
e-post
E-post: philip@spangatand.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandläkarhuset Spånga AB
(org.nr 559345-6527)
Spånga torgväg 9 (visa karta
)
163 51 SPÅNGA Jobbnummer
