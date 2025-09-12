Legitimerad speciallärare till anpassad grundskola vid Knut Lundmarkskolan
Älvsbyns Kommun / Speciallärarjobb / Älvsbyn Visa alla speciallärarjobb i Älvsbyn
2025-09-12
, Boden
, Piteå
, Luleå
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Älvsbyns Kommun i Älvsbyn
Att arbeta i en mindre kommun gör att du får chansen att prova på nya saker, att du får känna ansvar och förtroende i din yrkesroll samt att du utvecklas i ditt arbete. Att utvecklas genom att få en inblick och vara delaktig i hela processen gör att man växer som medarbetare. Vi tror även att både känna och ta ansvar är viktigt för utvecklingen. Det ger dessutom en mycket värdefull erfarenhet i det fortsatta arbetslivet. I Älvsbyns kommun hjälper vi varandra och arbetar tillsammans för att uppnå goda resultat. Vi ser fram emot din ansökan hos oss!I Älvsbyn är vi måna om den yngre generationens medborgare och deras utbildning. Här samarbetar vi från liten till stor, från förskola till vuxenutbildning för att ge alla förutsättningar att kunna, vilja och våga omsätta sina drömmar. Barns och elevers utbildningstid ska präglas av delaktighet, kontinuitet, igenkännande och framtidstro.
Nu har du möjligheten att få vara med och vara en del av skolan i Älvsbyns kommun där vi fokuserar på kunskap och goda relationer. Där verksamheten utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet. Där alla ska ges lika förutsättningar i en jämställd verksamhet. Du får möjlighet att få vara en del i en lärande organisation där kreativitet, inflytande och samarbete genomsyrar det livslånga lärandet, idag och i framtiden.
Knut Lundmarkskolan ligger centralt i Älvsbyn. Skolenheten rymmer elever i förskoleklassen, fritidshemmet, lågstadiet och anpassad grundskola. Skolan är belägen mitt i Älvsbyn vilket gör att idrottshall, ishall, simhall, skidspår, fotbollsplaner, friidrottsanläggning och naturen finns alldeles runt knuten samtidigt som det är nära till samhällets centrum med huvudbibliotek, samlingslokaler, bowlinghall m.m. Vid Knut Lundmarkskolan får du arbeta i energisk gemenskap med kompetenta och engagerade kollegor - en skola med driv i en växande skolkommun med spirande framtidstro.Publiceringsdatum2025-09-12Dina arbetsuppgifter
Som speciallärare hos oss arbetar du med elever med olika behov och förutsättningar. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen utifrån varje elevs individuella utvecklingsplan. Du samarbetar med kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare för att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö.Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation/speciallärarexamen med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning, IF. Du har erfarenhet av arbete inom anpassad grundskola eller liknande verksamhet. Arbetar och undervisar på ett inspirerande sätt och engagerar dig i eleverna och deras mål genom ett relationellt förhållningssätt. Du är trygg i din yrkesroll, flexibel och har god samarbetsförmåga. Vidare söker vi dig som brinner för att skapa en inkluderande och meningsfull skolgång för varje elev.
Du ska ha god insikt i skolans uppdrag och kunskap om gällande styrningar är en förutsättning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig tillsvidareanställning på 100 % med tillträde 2025-11-10. Vi tillämpar provanställning vid nyrekrytering.
Utdrag ur polisens belastningsregister krävs.
Sista ansökningsdag 251019
Löpande intag görs och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.Ersättning
Lönen är individuell, ange löneanspråk.
Allmänt
Anställningsvillkor enligt avtal. Kommunen strävar efter en jämn fördelning mellan kvinnor och män samt ökad mångfald inom alla yrkesområden.
Inför rekryteringsarbetet har Älvsbyns kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Älvsbyn är Norrbottens pärla.
I vår kommun får cirka 8 000 människor möjligheten att arbeta, bo och leva nära naturen. Vi är stolta över skolorna för de yngre och omsorgen av de äldre. Många är engagerade inom föreningslivet och det gör vår kommun levande och livskraftig. Ersättning
Individuell lönesättning, månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älvsbyns kommun
(org.nr 212000-2734), https://www.alvsbyn.se/arbete-och-karriar/lediga-jobb/ Kontakt
Rektor anpassad grundskola
Mona Brännmark mona.brannmark@edu.alvsbyn.se 0929-173 20 Jobbnummer
9505710