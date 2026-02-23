Legitimerad speciallärare inriktning IF sökes till Laholms kommun
2026-02-23
Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare - varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme
Välkommen till Centrumskolan Anpassad grundskola, en arbetsplats som genomsyras av glädje, engagemang och kreativitet hos både personal och elever.
Verksamheten växer och vi söker en speciallärare som är redo för nya utmaningar och vill bli en del av vårt härliga team.
På skolan går idag 33 elever i årskurserna 1-9, individuella programmet på anpassat gymnasium inklusive fritidshem. Vi utbildar eleverna för att främja självständighet och skapa förutsättningar för utveckling och lärande som rustar dem för ett självständigt liv i framtiden. För oss är det viktigt att eleverna lyckas i skolan och får utvecklas utifrån sina unika förmågor. För att kunna erbjuda eleverna den hjälp som de behöver så har vi hög personaltäthet. Tillsammans har vi stor erfarenhet och viljan att skapa den bästa skolan för våra elever. För oss är det viktigt att alla elever ska känna trygghet, glädje och ansvar. För att verksamheten ska hålla hög kvalité och vara en lärande organisation ser vi fortbildning och kompetensutveckling som en viktig insats för vår personal.Publiceringsdatum2026-02-23Om tjänsten
Vill du ha ett viktigt och roligt uppdrag? Kom till oss och skapa lärglädje för våra elever! Ditt uppdrag som speciallärare i vår 7-9:a innebär att ge enskild undervisning såväl som undervisning i grupp till elever som läser både ämnen och ämnesområden . Undervisningen anpassas utifrån elevernas lärande och individuella behov och vi utgår från att varje elev behöver gott om tid för sitt lärande. Du arbetar med tydliggörande pedagogik och anpassar undervisningen och dina pedagogiska metoder efter elevernas förmågor. Du ska lägga grunden till en så god utveckling som möjligt och ha som målsättning att eleven uppnår målen. Det innebär att du planerar, bedriver och utvärderar undervisningen på ett professionellt sätt utifrån skolans styrdokument. Som stöd i din undervisning samarbetar du med elevassistenterna i klassen.
Du kommer att tillhöra ett arbetslag där vi ser dig som en viktig del i en helhet som arbetar för att alla elever skall nå sina mål. Du deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete och har ett gott samarbete med kollegor.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad speciallärare inriktning IF med erfarenhet av anpassad grundskola och är grundskollärare i botten. Du har undervisat elever som följer ämnen såväl som ämnesområden och du har kompetens att arbeta med elever med flera diagnoser, tex autism. Du har eleverna i fokus och ansvarar för hela uppdraget med ett stort engagemang, självständighet och tålamod. Vidare är du strukturerad och flexibel och kan anpassa ditt förhållningssätt utifrån elevens behov. Självklart är du också en god ledare i klassrummet. Du har goda erfarenheter av stödjande strukturer och meriterande är kunskaper i TAKK.
För tjänsten behöver du vara lågaffektiv och ha ett respektfullt bemötande samt kunna skapa goda relationer med såväl elever som med vårdnadshavare. Du har även en vilja och en väl utvecklad förmåga att samarbeta med kollegor i olika sammanhang. Du är lösningsorienterad och har förmåga att själv identifiera och ta initiativ för att skapa möjligheter till förändring och utveckling.
Vi arbetar utifrån värdeorden engagerad, professionell och initiativrik. Vi förväntar oss att du utifrån dina personliga egenskaper bidrar med ett stort engagemang, ett professionellt förhållningssätt och att du tar initiativ för att ständigt utveckla dig och verksamheten.
Om anställningen
Antal tjänster: 1
Tillträde enligt överenskommelse, senast 260810
Övriga upplysningar
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Ersättning
