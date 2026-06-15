Legitimerad slöjdlärare sökes till Ljungviksskolan
Lerums kommun / Grundskollärarjobb / Lerum Visa alla grundskollärarjobb i Lerum
2026-06-15
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Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
Du ska undervisa i slöjd, samt tillsammans med kollegorna ta fram goda rutiner för slöjdande, säkerhet och salsvård. Du planera och genomföra, utvärderar och bedömer elevernas slöjdprocess tillsammans med dina kollegor.
Salsvård.
Under det kommande läsåret ingår inte mentorskap, men detta kan komma och ändras.Kvalifikationer
Du är legitimerad slöjdlärare, gärna med några års erfarenhet. Du kan ha den lite äldre utbildningen och vara behörig i trä- eller textilslöjd eller också så har du den lite nyare utbildningen och är behörig i båda slöjdarterna.
Du är pedagogisk och duktig på att organisera undervisning och rutiner för planering, undervisning och bedömning.
Du är en lagspelare och som ser vikten och finner glädjen i att tillsammans med dina kollegor utveckla undervisningen i ämnet
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-11 .
Arbetstid: Dagtid.
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
I enlighet med lönetransparensdirektivet vill Lerum kommun härmed informera om att arbetsgivaren omfattas av Huvudöverenskommelsen HÖK https://skr.se/kollektivavtal/huvudoverenskommelsehok.8204.html
kollektivavtal Allmänna bestämmelser AB https://skr.se/kollektivavtal/allmannabestammelserab.655.html
samt tillämpar individuell och differentierad lönesättning. I enlighet med direktivet informeras du härmed om att ingångslönintervall för denna tjänst är lägsta lön 36 600 - 41 450 kr. Varken arbetsgivare eller arbetssökande är bunden av denna information. Informationen tjänar endast som en upplysning för dig som arbetssökande
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332055". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lerums Kommun
(org.nr 212000-1447)
Bagges Torg (visa karta
)
443 80 LERUM Arbetsplats
Lerums kommun Kontakt
Rektor
Rose-Marie Conway rose-marie.conway@lerum.se 0302521733 Jobbnummer
9964841