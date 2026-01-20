Legitimerad Sjuksköterska-injektionsbehandlingar(Fillers & Botox)-Jönköping
2026-01-20
Evolution Laser Clinic är en internationell klinikkedja som grundades 2003 i Australien. Vår vision är att erbjuda estetiska behandlingar av högsta kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris.
I Sverige finns vi idag i Göteborg, Stockholm (Mall of Scandinavia), Täby Centrum och Jönköping.
Till vår klinik i Jönköping söker vi nu en engagerad och kompetent legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av estetiska injektionsbehandlingar.Dina arbetsuppgifter
Som injektionssjuksköterska hos oss arbetar du med bland annat:
Fillers
Botulinumtoxin (Botox)
Kundkonsultationer
Individuellt anpassade behandlingsplaner
Säkerställande av trygga, professionella och kvalitativa behandlingar
Du blir en del av ett team bestående av auktoriserade hudterapeuter, sjuksköterskor och läkare där vi tillsammans utvecklar kliniken och skapar bästa möjliga kundupplevelse.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Utbildning inom fillers och botulinumtoxin
God kommunikativ förmåga
Noggrann, professionell och serviceinriktad
Meriterande:
Erfarenhet av estetiska behandlingar
Intresse för hudvård och estetisk medicinDina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Älskar ditt yrke och brinner för estetiska behandlingar
Har en positiv och energisk inställning
Trivs i team och bidrar till en kreativ och utvecklande arbetsmiljö
Alltid vill ge kunden det där lilla extra
Vi erbjuder
En modern klinik med professionell arbetsmiljö
Ett sammansvetsat och engagerat team
Möjlighet till utveckling och vidareutbildning
Deltidsanställning med flexibla tiderSå ansöker du
Skicka ditt CV och personliga brev till: susanne.theander@evolutionlaser.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
