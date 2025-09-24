Legitimerad sjuksköterska till vårt utredningsteam
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Linköping Visa alla sjuksköterskejobb i Linköping
2025-09-24
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vår verksamhet firar tio år och nu söker vi dig som vill vara en kraft i det fortsatta arbetet med att utreda personer med misstänkt cancersjukdom.
Vår intentionen är att genom varje unikt möte skapa värde för den du möter - bidra till stunder som gör skillnad för livet framåt.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Cancervården har stort fokus på ledtid och vår ambition är att utredningen ska gå snabbt men också upplevas som trygg och individanpassad. Detta betyder att det patientnära arbetet alltid kommer först och i den målsättningen förväntas du som sjuksköterska kunna ge vägledning och stöd.
Vårt uppdrag är idag inriktad på att utreda personer med allvarliga symtom som kan tyda på cancer och personer med okänd primärtumör/metastasmisstänkta förändringar. De flesta patienter som kommer till oss är remitterade från primärvården och de kan komma från hela regionen.
Vi är i dag tio medarbetare med kompetens inom områdena kirurgi, medicin, onkologi och palliativ vård. Den breda kompetensen ser vi som en tillgång och en förutsättning för att bedriva en utredningsenhet med höga ambitioner. Att vi är en liten enhet innebär förstås en viss sårbarhet men framförallt korta beslutsvägar och goda möjligheter att arbeta i effektiva team. Vår enhet är organiserad inom Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård och har ett nära samarbete med flera av centrumets kliniker.
Om dig
Vi ser att du är en person som trivs med att arbeta i team men att du också kan arbeta självständigt och är van att prioritera dina egna arbetsuppgifter. Du behöver vara en trygg person som trivs med att hantera såväl komplexa frågeställningar som att möta människor i skilda livssituationer. Du kommer ha många kontakter utanför den egna verksamheten i samband med planering och bokning av undersökningar och vårdinsatser vilket kräver att du har god initiativförmåga. I din roll kommer det att finnas möjlighet att utvecklas utifrån intresseområden i linje med verksamhetens uppdrag.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Vi ser gärna att du som söker tjänsten har några års erfarenhet men stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Anställning och ansökan
Då vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1370". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Enheten samordnad cancerutredning Kontakt
Marie Lagerfelt Marie.Lagerfelt@regionostergotland.se 010-1030392 Jobbnummer
9525337