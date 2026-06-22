Legitimerad sjuksköterska till Sunderby sjukhus, Luleå
Region Norrbotten / Sjuksköterskejobb / Luleå Visa alla sjuksköterskejobb i Luleå
2026-06-22
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Strokeenheten och Neurorehab tillhör Neurocentrum på Sunderby sjukhus. Vårdavdelningen har 13+1 vårdplats för inneliggande neurologisk vård och rehabilitering och ligger i tillgängliga lokaler på plan 4. I anslutning till avdelningen finns strokerehabteamet (SHR), strokemottagningen, baklofenmottagningen och rehabiliteringsmedicinska mottagningen.
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och vill jobba ständig natt. Du är intresserad av att jobba med personcentrerad vård och har ett rehabiliteringsfokuserat arbetssätt. Du har god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift. Erfarenhet av arbete inom stroke- och/eller rehabilitering samt erfarenhet av arbete i Cosmic är meriterande men inget krav.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är samarbetsinriktad och har lätt för att skapa goda relationer med både kollegor och patienter. Du är flexibel och kan anpassa dig till förändrade förutsättningar i arbetet, samtidigt som du har en god problemlösande förmåga och kan fatta välgrundade beslut i olika situationer.
Det här får du arbeta med
Avdelning 41 bemannas nattetid av 2 sjuksköterskor och 2 undersköterskor. Strokeenhetens målsättning är att arbeta med hela vårdkedjan, från det akuta insjuknandet i stroke tills det att patienten skrivs ut, ibland med stöd av vårt SHR-team. Hos strokeenheten arbetar du tillsammans med teamet utifrån tydliga rutiner som grundas i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för stroke.
På Neurorehab har vi Norrbottens högsta rehabnivå och här vårdas och rehabiliteras patienter med bland annat ryggmärgsskada och förvärvad hjärnskada. Rehabiliteringen som bedrivs är på specialistnivå (ackrediterad enligt Carf) och hit kommer patienter från hela länet på remiss.
I din roll som sjuksköterska hos oss ser du till patienternas medicinska och specifika omvårdnadsbehov och därefter planerar och prioriterar du de åtgärder som ska sättas in. Vi arbetar med personcentrerad vård där patienten är en självklar del av teamet. Som sjuksköterska på avdelningen arbetar du både med akut vård och rehabilitering. I det patientnära arbetet arbetar du i nära samarbete med undersköterskor.
Det här erbjuder vi dig
• Du erbjuds individanpassad introduktion på avdelningen och utöver detta erbjuds du att delta i ett basårsprogram tillsammans med andra nyanställda
• Du tilldelas en personlig mentor och går efter en tids arbete en Strokekompetensutbildning som genererar 3 högskolepoäng
• På avdelningen får du även ett Rehabkörkort som innebär en fördjupad kunskap i rehabiliteringsmetodik
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med arbetstider förlagda dag, kväll och helg. Tillträde sker enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Förhöjd ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige.
Den här verksamheten omfattas av Region Norrbottens extrasatsning på sjuksköterskor, https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Kliniskt basår för dig som ny sjuksköterska för att arbetet ska bli stimulerande, utvecklande och tryggt, läs mer här https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "207006". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
)
971 89 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Vårdförbundet
Julia Skoglund julia.skoglund@norrbotten.se Jobbnummer
9973607