Legitimerad sjuksköterska till Onkologen vårdavdelning 27b, Sundsvall
Region Västernorrland / Sjuksköterskejobb / Sundsvall Visa alla sjuksköterskejobb i Sundsvall
2025-11-05
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Vill du bli vår nya kollega? Nu söker vi dig - en legitimerad sjuksköterska som vill bli en del av vår dedikerade avdelning för att bidra till att förbättra våra patienters livskvalitet.
Hos oss på Onkologavdelningen gör vi skillnad varje dag. Vi är ett stafettoberoende, engagerat och kunnigt team som arbetar med att ge högkvalitativ vård till patienter med cancersjukdomar. Med fokus på trygghet, symtomlindring och stöd till både patienter och anhöriga är vårt arbete både meningsfullt och utvecklande.
Arbetet på vår avdelning är både utmanande och känslomässigt krävande. Vi vet att det är viktigt att kunna hitta stöd och energi i vårt gemensamma arbete, och därför lägger vi stor vikt vid att ha roligt tillsammans. Ett gott skratt och en god stämning är avgörande för att orka ge våra patienter bästa möjliga vård och samtidigt ta hand om oss själva. Här är vi ett team där vi stöttar varandra, både i svåra stunder och när vi kan dela glädje och skratt.
Vi vet att en bra arbetsplats gör skillnad, och därför erbjuder vi:
Utvecklingsmöjligheter: Vi satsar på din kompetens och erbjuder utbildningar inom onkologi, cytostatika och avancerad symtomlindring.
Meningsfullt arbete: Att arbeta med onkologi innebär att skapa verklig förändring för patienter och deras familjer genom att tillgodose deras behov och önskemål.
Stöttande arbetsmiljö: Ett välkomnande team som jobbar nära tillsammans och prioriterar samarbete.
Vi söker dig som känner ett starkt engagemang för personcentrerad vård och symtomlindring. Du är trygg i att möta både medicinska och emotionella utmaningar i arbetet och har förmågan att skapa trygghet och förtroende hos patienter och närstående. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tjänstgöring dag/kväll och 2 helger av 5. Tillträde enligt överenskommelse.
Legitimerad sjuksköterska till Onkologen vårdavdelning 27b, SundsvallPubliceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på vår onkologiavdelning kommer du att:
Administrera läkemedel och behandlingar i enlighet med gällande riktlinjer.
Arbeta med symtomlindring och stödjande vård för patienter i olika stadier av sin cancersjukdom
Möta patienter i olika skeden i sin cancersjukdom, dvs vid kurativ intention, palliativt skede men också vård vid livets slut
Samarbeta med läkare, undersköterskor och andra professioner i ett tvärdisciplinärt team.
Ha ett nära samarbete med patienterna och deras anhöriga för att skapa trygghet och förståelse kring vårdplanen.
Delta i utvecklingsarbete och bidra till att förbättra vården på avdelningen.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Det är meriterande om du
Har vidareutbildning som onkologisjuksköterska
Har arbetslivserfarenhet från cancervård
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Empatisk förmåga
Helhetssyn
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2025:329". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Björn Åslin +4660145018 Jobbnummer
9589121