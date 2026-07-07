Legitimerad sjuksköterska till njuravdelningen
Region Sörmland / Sjuksköterskejobb / Eskilstuna Visa alla sjuksköterskejobb i Eskilstuna
2026-07-07
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Medicinkliniken MälarsjukhusetPubliceringsdatum2026-07-07Om företaget
Njuravdelningen som är en del av medicinkliniken bedriver både akut och planerad vård. Specialistläkare är knutna till verksamheten.
Vi har 14 vårdplatser för njursjuka men även för allmänmedicinpatienter.
I anslutning till avdelning finns ett dagsjukvårdsteam.
Avdelningen har 2 vårdledare som verkar bland annat som handledare för nya sjuksköterskor samt arbetar med förbättringsarbete och kvalitetsutveckling.
För oss är en god arbetsmiljö väsentlig och vi arbetar ständigt på god kommunikation, gott samarbete samt uppmuntrar till individuell utveckling utifrån eget intresseområde.
Vi uppmuntrar alla medarbetare att delta i förbättringsarbete stora som små som pågår kontinuerligt på vår avdelning. Vårt mål är att kunna erbjuda en trygg och säker vård till våra patienter.Arbetsuppgifter
I arbetet ingår bland annat omvårdnad, läkemedelshantering, dokumentation, bedömning av akut sjuka patienter. Du ska identifiera och tillgodose patientens individuella behov genom att leda och prioritera arbetet i teamet.
Din kompetens
Du ska vara legitimerad sjuksköterska.
Vi söker dig som är ansvarsfull och omvårdnadsinriktad. Du ska ha en god samarbetsförmåga, vara flexibel och engagerad samt sätter patienten i fokus. Vi ser gärna att du är nyfiken på ditt yrke.
Vi erbjuder dig en inskolning anpassad utifrån din kompetens och tidigare erfarenhet. Introduktion av nya sjuksköterskor är vanligtvis 5-6 veckor men kan förlängas vid behov.
Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling via exempelvis föreläsningar med läkare, hospitering på övriga mottagningar inom sektionen, mentorstid med vårdledarna.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning 100 % eller enligt överenskommelse. Tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef njurmedicinavdelningen Elsa Backberg Dahlén, 016-10 47 71.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Njuravdelningen!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-08-16
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
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Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-449". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9995702