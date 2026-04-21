Legitimerad sjuksköterska till Movägens boende
Kiruna kommun, Hälso och sjukvård / Sjuksköterskejobb / Kiruna
2026-04-21
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kiruna kommun, Hälso och sjukvård i Kiruna
För ett livs levande Kiruna.
En sak är säker. Med oss gör du skillnad. Vi är hundratals kompetenser, tusentals människor och generationer av erfarenhet som tillsammans tryggar, vårdar, inspirerar, lär ut, räddar liv, tänker nytt, flyttar städer, ställer upp för varandra och tar hand om människor. Med stolthet och omtanke. Från fjäll till stad. I dag och imorgon för ett levande Kiruna. Det finns något fint i det. Vill du också jobba för livet, människan och framtiden i Kiruna kommun? Vill du skapa värde och göra skillnad på riktigt för det som är viktigt?
Socialförvaltningens uppdrag är att tillgodose människors behov av trygghet. Förvaltningen ska verka för att kommunens invånare får social omsorg i olika former och med ett speciellt ansvar att tillvarata svaga gruppers behov och intressen. Vi jobbar ständigt för en god kvalité som gagnar brukaren av våra insatser.
Vi erbjuder dig som tar anställning som sjuksköterska hos oss
* Den 13e månaden som du tjänstgör som sjuksköterska, hos Kiruna kommun, erhåller du en bonus om en månadslön (som du erhöll vid tjänstens start)
* Ett förmånligt schema med främst dagtid
* Möjlighet att löneväxla för fler semesterdagar
* 5000kr / år i friskvårdsbidrag
* Hälsotimme 1 ggr / månad under arbetstid, tillsammans med kollegor
* Möjlighet till förmånscykel
* Möjlighet att hyra lägenhet i Riksgränsen / Vassijaure
Vi ser fram emot att höra från dig!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-21Arbetsuppgifter
Nu söker vi en sjuksköterskekollega att komplettera ett härligt gäng sjuksköterskor på Movägens fina boende.
Som sjuksköterska på Hälso- och sjukvårdsavdelningen, med placering på enheten Särskilda Boenden, leder och planerar du omvårdnadsarbetet samt handleder vård och omsorgspersonal i omvårdnaden. Tillsammans med omsorgspersonal, fysioterapeut, arbetsterapeuter samt enhetschefer strävar vi efter att främja välmående och förebygga ohälsa hos våra patienter. Genom löpande uppföljningar och kontinuerliga läkarkontakter ansvarar sjuksköterskan för patienternas välbefinnande.
Vi erbjuder skiftgång där arbetstiden är främst dagtid, med endast två kvällar och en helg per schemaperiod om åtta veckor, i snitt 38.25 timmars arbetsvecka. Tillträde enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill göra dagarna bättre för våra äldre, som är intresserad av att arbeta i team och utvecklas tillsammans. Samtidigt är du en person som kan ta ledarrollen och behålla lugnet trots oväntade omständigheter. Struktur och förmåga till planering, i kombination med ett gott bemötande, är kvalifikationer som du besitter.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan åtföljd av styrkt meritförteckning och övriga handlingar du vill åberopa.
Belastningsregister:
Innan en eventuell anställning ska du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret (där misstankeregistret ingår) i ett oöppnat kuvert. Utdraget beställs via Polisens webbplats. https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Vi har många olika förmåner där du som medarbetare kan träna kostnadsfritt på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år, vi har stugor i fjällen som du kan hyra, vi erbjuder möjlighet att löneväxla till lediga dagar.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
Kiruna kommun har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320744". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kiruna kommun
(org.nr 212000-2783)
Stadshustorget 1 (visa karta
)
981 85 KIRUNA Arbetsplats
Kiruna kommun, Hälso och sjukvård Kontakt
Enhetschef Hälso-och sjukvårdsavdelningen
Kajsa Zakrisson kajsa.zakrisson@kiruna.se 0980-75688 Jobbnummer
9867711