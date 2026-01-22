Legitimerad sjuksköterska till mottagningsteamet
2026-01-22
Landskrona Omsorg AB är ett kommunalt bolag som erbjuder vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård, hemtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Bolaget kommer att driva all kommunal omsorgsverksamhet i Landskrona från och med 2025 och ägs av Landskrona stad.
Vi är 1 100 medarbetare som jobbar för att alla i kommunen ska kunna leva trygga och självständiga liv, även när de behöver hjälp. Vi arbetar efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet.
Vi är undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och många, många fler. Några är i början av karriären, andra har många års erfarenhet. Vi kommer från Landskrona, Skåne och hela världen. Tillsammans är vi Landskrona Omsorg.
Välkommen!
Är du legitimerad sjuksköterska som söker ett omväxlande och utvecklande arbete?
Vill du se till att patienter kan känna sig trygga och stöttade i sitt eget hem efter en sjukhusvistelse?
Som sjuksköterska i mottagningsteamet arbetar du med processen för utskrivning av patienter efter sjukhusvistelse till sitt eget hem. Du blir en viktig del i utskrivningsprocessen och bidrar till att skapa trygghet och självständighet för våra patienter. Du får ett varierat uppdrag där du arbetar både i hemmiljö och på korttidsavdelning. Tillsammans arbetar vi för att ge patienten möjlighet till återhämtning, träning och rehabilitering för att komma hem från korttiden eller direkt i hemmiljö under en period på ca 2-3 veckor.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
* Ansvara för omvårdnad och medicinska insatser inom kommunal hälso- och sjukvård.
* Delta i utskrivningsprocessen från sjukhus till hemmet via korttidsvistelse, där du även stödjer och entusiasmerar patienter, anhöriga och personal.
* Samverka med Region Skåne, primärvård, anhöriga och interna team, samt handleda och delegera omvårdnadspersonal.
* Dokumentera i journalsystem och planeringsverktyg.
* Arbeta tvärprofessionellt med arbetsterapeut, fysioterapeut, undersköterska och biståndshandläggare.
Vårt erbjudande
Hos oss får du ett varierande och stimulerande arbete där du gör skillnad varje dag. Du får arbeta både på korttidsavdelning och i hemmiljö, med mycket flexibilitet och möjlighet att påverka din arbetsdag. Du blir det av ett engagerat och kompetent team med fokus på samarbete och utveckling. I denna roll får du använda all din kompetens för att bemöta patienternas varierande behov, och erbjuds kompetensutveckling inom din yrkesroll.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som vill arbeta med utskrivningsprocessen och korttidsvård!
Du har:
* Legitimation som sjuksköterska.
* God kännedom om kommunal hälso- och sjukvård.
* God datorvana och behärskar svenska i tal och skrift.
* B-körkort.
Du får gärna ha erfarenhet av:
* Kommunal hälso- och sjukvård.
* Vidareutbildning inom geriatrik eller annat relevant område.
* Journalsystemet Lifecare samt planeringsverktygen Mina planer och Pascal.
Vi tror att du:
* Är flexibel och gillar att möta nya utmaningar.
* Har ett rehabiliterande synsätt och förmåga att motivera och entusiasmera.
* Är empatisk, lösningsorienterad och har ett gott bemötande.
* Kan arbeta både självständigt och i team.
För en anställning i Landskrona Omsorg ska du uppvisa utdrag ur belastningsregister i ett obrutet kuvert. Det utdrag du skall beställa heter Utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret.
I denna rekrytering ber vi dig att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor.
Syftet med urvalsfrågorna är att skapa en effektivare och mer rättvis rekryteringsprocess, där alla kandidater bedöms utifrån samma kompetensbaserade kriterier.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter, behöver du kontakta rekryterande chef för att få tillgång till urvalsfrågorna. Du skickar din ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har.
I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Ersättning
