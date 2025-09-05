Legitimerad sjuksköterska till Medicinska enheten i Storuman
Storumans kommun är en till ytan stor kommun i Södra Lappland. Här bor cirka 6 000 personer, drygt hälften av dessa i tätortsområdena Storuman/Stensele och Tärnaby/Hemavan. För den som tycker om att leva aktivt och nära naturen finns ett fantastiskt utbud, sommar som vinter. Tänk dig att glida fram i ett välpreparerat skidspår i det magiska vinterljuset, en spegelblank fjällsjö en sommarkväll när solen aldrig vill gå ned, en myr i en glänta i skogen som lyser som guld av alla mogna hjortron eller en nykokt kopp kaffe i en solgrop i april. Allt detta och mer är upplevelser som finns tillgängliga i vår närmiljö. Vår kommun är inte bara ett ställe att bo på, utan en plats där du kan leva ett härligt liv. Storumans kommun är en samisk förvaltningskommun och vi värderar kunskaper i samiska språket och kulturen.Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
Vi är ett trevligt och glatt gäng som söker en ny medarbetare. Här finns möjlighet till personlig utveckling och du får uppskattning för din insats. Som sjuksköterska inom medicinska enheten jobbar du inom hemsjukvård och SÄBO, du har en central roll för dina inskrivna patienter och du arbetar både självständigt och i team. Du bedömer, planerar, utför och följer upp hälso- och sjukvårdsinsatser för dessa tillsammans med bland annat fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut, läkare och anhöriga genom olika samarbeten.
Att se människan bakom sjukdom och begränsningar ser vi som några av dina finaste egenskaper. Du är lyhörd och kommunikativ med en stor portion av empati och medkänsla i din hantering. Vi arbetar främst dagtid, men kväll och helgtjänstgöring förekommer. Inga nätter. Verksamheten som helhet sträcker sig över vård- och omsorgsboenden samt hemsjukvård över hela kommunen. I vår verksamhet vi strävar vi mot kvalitet i form av ex. BPSD-utbildning, vak-utbildning, MHFA-utbildning och andra ströutbildningar och konferenser som du får möjlighet att ta del av. Tjänsten är placerad i Storuman och ditt huvudsakliga ansvar blir SÄBO Tranan.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska eller kommer att avsluta dina godkända studier och få ut din legitimation inom kort. Då det i arbetet ingår dokumentation samt utbildning/handledning av omvårdnadspersonal är det en förutsättning att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska samt att du har goda datorkunskaper. Körkort för manuell växellåda är ett krav. Tidigare erfarenhet av arbete i kommunal regi är meriterande.
