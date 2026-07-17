Legitimerad sjuksköterska till medicinavdelning
Health Connect 365 AB / Sjuksköterskejobb / Mölndal Visa alla sjuksköterskejobb i Mölndal
2026-07-17
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Health Connect 365 AB i Mölndal
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Vi söker legitimerade sjuksköterskor till en medicinavdelning med varierande patientgrupper och ett nära samarbete mellan olika professioner. Du kommer att arbeta med medicinska bedömningar, omvårdnad, läkemedelshantering och planering av patienternas fortsatta vård.
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska.
Har erfarenhet av medicinsk slutenvård eller liknande verksamhet.
Trivs med ett varierande arbete och ett högt tempo.
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig ersättning.
Personlig konsultchef som stöttar dig under hela uppdraget.
Hjälp med boende och resor vid behov.
Spännande uppdrag över hela Sverige.
Möjlighet till långsiktiga samarbeten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@healthconnect365.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Health Connect 365 AB
(org.nr 559454-6888), http://www.healthconnect365.se Jobbnummer
10005733