Legitimerad sjuksköterska till konsultuppdrag i Uppsala län
Morano BemanningsExperten AB / Sjuksköterskejobb / Enköping Visa alla sjuksköterskejobb i Enköping
2026-08-05
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, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
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eller i hela Sverige
Legitimerad sjuksköterska för konsultuppdrag i Uppsala län
Morano BemanningsExperten AB söker legitimerade sjuksköterskor för konsultuppdrag inom Uppsala län.
Om uppdraget
Uppdragslängd: 3–6 månader
Möjlighet till förlängning
Omfattning: heltid eller deltid
Placering: Uppsala län
Start: enligt överenskommelse
Arbetstider: dag, kväll, natt och helg beroende på verksamhetens behov
Vi söker både grundutbildade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Erfarenhet från kommunal vård, hemsjukvård, SÄBO, sjukhus, psykiatri, primärvård eller annan vårdverksamhet är meriterande.
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska.
Har relevant yrkeserfarenhet.
Är självständig, ansvarstagande och trygg i din yrkesroll.
Har ett professionellt bemötande och tydligt patientfokus.
Behärskar svenska väl i tal och skrift.
Är intresserad av konsultuppdrag på hel- eller deltid.
Vi erbjuder
Ett flexibelt konsultuppdrag som matchas mot din kompetens och tillgänglighet.
Möjlighet att påverka omfattning och arbetstider.
Personlig kontakt och stöd före och under uppdraget.
Tydlig information om uppdrag och villkor innan du tackar ja.
Konkurrenskraftiga villkor utifrån uppdragets krav och omfattning.Publiceringsdatum2026-08-05Så ansöker du
Skicka ditt CV och en kort presentation till info@moranoexperten.se
.
Ange gärna:
Nuvarande bostadsort
Yrkeserfarenhet och eventuell specialistkompetens
Tillgänglighet
Önskad sysselsättningsgrad
Vilka orter inom Uppsala län du kan arbeta i
Om du föredrar dag-, kvälls-, natt- eller helgarbete
Märk ansökan: Sjuksköterska Uppsala
Urval och intervjuer sker löpande. Kandidatuppgifter presenteras inte för en uppdragsgivare utan kandidatens godkännande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
info@moranoexperten.se
E-post: info@moranoexperten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Konsultsjuksköterska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Morano BemanningsExperten AB
(org.nr 559491-9507), http://www.moranoexperten.se Jobbnummer
10023727