Legitimerad sjuksköterska till Kommunal primärvård, Nybro kommun
2025-12-04
Nybro kommun är en expansiv kommun i det småländska glasriket med cirka 20 000 invånare. Här finns stora och små företag främst inom glas-, trä- och pappersindustrin - flera av dem världsledande inom sina respektive branscher.
Kommunen har ett strategiskt läge mellan de tre regionala centrumen Kalmar, Karlskrona och Växjö. Kommunikationerna är goda med järnväg samt en flygplats inom tre mil.
I Nybro kommun finns möjligheterna att välja attraktiva boende med vackra miljöer i staden eller på landsbygden. Möjligheterna till rekreation och friluftsliv är goda då det aldrig är långt till naturen.
Nybro kommuns vision är "Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro."
På nybro.se kan du bland annat läsa om hur det är att jobba i Nybro kommun och ta del av vilka förmåner vi erbjuder våra medarbetare:https://nybro.se/jobb-foretagande/nybro-kommun-som-arbetsgivare/
Omsorgsförvaltningen svarar för vård och omsorg i ordinärt, särskilt boende och för personer i behov av kommunal hälso- och sjukvård. Målet är att äldre ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Ledstjärnan i arbetet är ett hälsofrämjande förhållningssätt, där vi värderar teamarbetet högt. Förvaltningen har ca 700 anställda.
Vill du arbeta i en verksamhet som utvecklas, värdesätter din kompetens och sätter patienten i fokus?
Nybro kommun arbetar aktivt och målmedvetet med att utveckla den kommunala primärvården och vi är stolta över att ligga i framkant inom flera områden. Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt engagerade team och bidra till en nära, god och säker vård.
Den kommunala primärvården i Nybro är organiserad i geografiskt indelade arbetslag. Hos oss arbetar du nära dina sjuksköterskekollegor inom det egna arbetslaget, samtidigt som du samarbetar över områdesgränserna för att säkerställa en trygg och sammanhållen vård för våra patienter.
På kvällar och helger arbetar sjuksköterskorna gemensamt från samma arbetsplats och fördelar arbetet tillsammans. De flesta arbetar cirka 5 kvällar och 2 helger per 8-veckorsperiod.
Vi står inför en tid med höga krav och förändringar - och därför är vårt fokus tydligare än någonsin: att skapa hållbara förutsättningar för våra medarbetare. Vi arbetar aktivt för att stärka arbetsmiljön, förbättra strukturer och säkerställa att kompetens verkligen används där den gör störst skillnad. Hos oss möter du engagerade och kompetenta kollegor, en arbetsgrupp med stark sammanhållning och en organisation som just nu satsar på att långsiktigt utveckla arbetssätt, kunskap och delaktighet.Publiceringsdatum2025-12-04Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss arbetar du både i ordinärt och särskilt boende. Patientens behov styr uppdraget allt från grundläggande hälsoinsatser till avancerad hemsjukvård.
Som patientansvarig sjuksköterska (PAS) är du spindeln i nätet den som ser till att kommunikationen mellan olika vårdgivare, patient och anhöriga fungerar felfritt. Du arbetar tvärprofessionellt tillsammans med regionen, rehab, hemtjänst, särskilt boende, biståndshandläggare och enhetschefer.
En dag som sjuksköterska hos oss kan exempelvis se ut såhär:
Morgonmöte med arbetslaget och avstämning av vårdtyngd via Teams.
Bedömning av en patient med bröstsmärta: ta vitalparametrar och vid behov tillkalla ambulans.
Avancerad omläggning av ett komplicerat sår inklusive bedömning och kontakt med läkare.
Hembesök hos patient i livets slut där du medicinskt bedömer, informerar och ger stöd till anhöriga samt medverkar i omvårdnaden av patienten tillsammans med personal.
Besök hos cancerpatient med TPN: sätta dropp, sköta port-a-cath och ta prover.
Tillsynsbesök hos patient med begynnande demens med stödjande samtal och samordning med biståndshandläggare.
Arbetet präglas av variation, ansvar och möjligheten att verkligen göra skillnad.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* är legitimerad sjuksköterska
* har några års erfarenhet inom yrket
* gärna har specialistutbildning inom äldre-, demens- eller distriktssköterskeområdet
* har god förmåga att planera, prioritera och arbeta självständigt
* är trygg i teamarbete och ser lösningar istället för hinder
* arbetar personcentrerat och enligt Svensk Sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska
* Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort B är ett krav.
Intervjuer sker löpande - skicka in din ansökan redan idag!
Vi vill inte bli kontaktade av rekryterings-/bemanningsföretag. Vi undanber oss också samtal från annonssäljare.
