Legitimerad sjuksköterska till kirurgiavdelning

Är du en engagerad och trygg sjuksköterska som trivs i en händelserik miljö? Då kan detta uppdrag vara något för dig! Om uppdraget Vi söker legitimerade sjuksköterskor till en kirurgiavdelning där du får arbeta med pre- och postoperativ omvårdnad samt vård av patienter med både akuta och planerade kirurgiska tillstånd. Period: 1 september - 6 november Vi söker dig som Är legitimerad sjuksköterska. Har erfarenhet av kirurgisk vård eller slutenvård. Arbetar självständigt Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande. Är flexibel.
Vi erbjuder Konkurrenskraftig ersättning. Personlig konsultchef genom hela uppdraget. Hjälp med boende och resor vid behov. Möjlighet till längre uppdrag och god kontinuitet. Trygg anställning och stöd från ett engagerat team.