Legitimerad sjuksköterska till kirurgiavdelning

Health Connect 365 AB / Sjuksköterskejobb / Alingsås
2026-07-16


Visa alla sjuksköterskejobb i Alingsås, Ale, Vårgårda, Lerum, Bollebygd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Health Connect 365 AB i Alingsås, Ale, Vårgårda, Lerum, Bollebygd eller i hela Sverige

Är du en engagerad och trygg sjuksköterska som trivs i en händelserik miljö? Då kan detta uppdrag vara något för dig!
Om uppdraget
Vi söker legitimerade sjuksköterskor till en kirurgiavdelning där du får arbeta med pre- och postoperativ omvårdnad samt vård av patienter med både akuta och planerade kirurgiska tillstånd.
Period: 1 september - 6 november
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska.
Har erfarenhet av kirurgisk vård eller slutenvård.
Arbetar självständigt
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande.
Är flexibel.

Vi erbjuder
Konkurrenskraftig ersättning.
Personlig konsultchef genom hela uppdraget.
Hjälp med boende och resor vid behov.
Möjlighet till längre uppdrag och god kontinuitet.
Trygg anställning och stöd från ett engagerat team.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@healthconnect365.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Health Connect 365 AB (org.nr 559454-6888), http://www.healthconnect365.se

Jobbnummer
10004743

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