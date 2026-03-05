Legitimerad sjuksköterska till Kampementets vård- och omsorgsboende
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Kampementets vård- och omsorgsboende boendet består av sex våningsplan där tre våningsplan är med somatisk inriktning och tre våningsplan är demensenheter.
Boendet ligger nära Gärdet med naturen runt hörnet.
Vi arbetar med en gemensam värdegrund där ett personcentrerat förhållningssätt, tydliga mål, trevligt bemötande och professionalism är mycket viktigt.
Vi erbjuder
Goda utvecklings- och utbildningsmöjligheter
Friskvårdsbidrag och förmånligt pensionsavtal
En trygg och trivsam arbetsmiljö med engagerade kollegor
Centralt läge med närhet till kommunikationer, service och grönområden
Din roll
Som legitimerad sjuksköterska inom äldreomsorgen i Norra innerstaden har du ett viktigt och meningsfullt uppdrag.
Du ansvarar för att våra äldre får en trygg, säker och personcentrerad vård.
Du bidrar till en positiv arbetsmiljö och har ett genuint engagemang för vård och omsorg.
I ditt dagliga arbete samarbetar du nära med undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och enhetschefer.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Legitimation som sjuksköterska
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård, gärna med inriktning mot äldreomsorg
God datorvana och erfarenhet av dokumentation i journalsystem
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård
Erfarenhet av samverkan med olika vårdgivare och närstående
Vi söker en legitimerad sjuksköterska som är professionell, engagerad och förstår vikten av ett gott samarbete med kollegor och anhöriga. I rollen krävs det att du lätt skapar dig en helhetssyn, är självgående och flexibel samt har en problemlösande analytisk förmåga när det uppstår olika situationer.
Du kommer att arbeta schemalagt dag- och kvällspass, samt var tredje helg.
Du ska kunna visa upp ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret innan anställning.
Har du alla eftersökta kompetenser och tycker att detta verkar vara ett trevligt arbete, varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Individuell lönesättning tillämpas utifrån kompetens och erfarenhet.
