Legitimerad sjuksköterska till Kampementets vård- och omsorgsboende

2026-03-05


Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden.

Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling.

Välkommen till oss

Kampementets vård- och omsorgsboende boendet består av sex våningsplan där tre våningsplan är med somatisk inriktning och tre våningsplan är demensenheter.

Boendet ligger nära Gärdet med naturen runt hörnet.

Vi arbetar med en gemensam värdegrund där ett personcentrerat förhållningssätt, tydliga mål, trevligt bemötande och professionalism är mycket viktigt.

Vi erbjuder

Goda utvecklings- och utbildningsmöjligheter

Friskvårdsbidrag och förmånligt pensionsavtal

En trygg och trivsam arbetsmiljö med engagerade kollegor

Centralt läge med närhet till kommunikationer, service och grönområden

Din roll

Som legitimerad sjuksköterska inom äldreomsorgen i Norra innerstaden har du ett viktigt och meningsfullt uppdrag.

Du ansvarar för att våra äldre får en trygg, säker och personcentrerad vård.

Du bidrar till en positiv arbetsmiljö och har ett genuint engagemang för vård och omsorg.

I ditt dagliga arbete samarbetar du nära med undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och enhetschefer.

Din kompetens och erfarenhet

Vi söker dig som har:

Legitimation som sjuksköterska

God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska

Erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård, gärna med inriktning mot äldreomsorg

God datorvana och erfarenhet av dokumentation i journalsystem

Det är meriterande om du har:

Erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård

Erfarenhet av samverkan med olika vårdgivare och närstående

Vi söker en legitimerad sjuksköterska som är professionell, engagerad och förstår vikten av ett gott samarbete med kollegor och anhöriga. I rollen krävs det att du lätt skapar dig en helhetssyn, är självgående och flexibel samt har en problemlösande analytisk förmåga när det uppstår olika situationer.

Publiceringsdatum
2026-03-05

Övrig information
Du kommer att arbeta schemalagt dag- och kvällspass, samt var tredje helg.

Du ska kunna visa upp ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret innan anställning.

Har du alla eftersökta kompetenser och tycker att detta verkar vara ett trevligt arbete, varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas utifrån kompetens och erfarenhet.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1129".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Stockholms kommun (org.nr 212000-0142)

Arbetsplats
Stockholms stad, Norra innerstadens stadsdelsförvaltning, Äldreomsorg

Kontakt
Teddy Tekie
teddy.tekie@stockholm.se
08-50809037

Jobbnummer
9778211

