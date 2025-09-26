Legitimerad sjuksköterska till Hornskrokens vård- och omsorgsboende
2025-09-26
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vi söker nu en sjuksköterska som vill arbeta hos oss.
Vi hoppas du är vår nya kollega!
Vårt mål är god vård och individanpassad omsorg av de äldre och genom att arbeta i team med fysioterapeut, arbetsterapeut, och omvårdnadspersonal samverkar vi kring den äldre för att uppnå det. Verksamheten drivs av två enhetschefer som har ett nära ledarskap. Hornskroken är ett vård-och omsorgsboende med 53 demensplatser fördelat på sex våningar och 4 platser som är pensionat Hornskroken avlastning för anhöriga. Hornskroken ligger perfekt vid Zinkensdamm med närhet till tåg- och bussförbindelser.
Vi erbjuder
För rätt person finns det goda utvecklingsmöjligheter hos oss. Vi är sex vård-och omsorgsboenden på Södermalm i egen regi och vi samarbetar för att arbeta så likställigt som möjligt. Det finns goda friskvårdsmöjligheter där förvaltningen har ett aktivt friskvårdsarbete, med friskvårdsbidrag samt möjlighet att köpa mycket förmånligt årskort till Stockholms stads simhallar inkl. gym. Vi erbjuder även möjlighet till semesterväxling. Hos oss arbetar du som sjuksköterska dagtid och kväll samt helg och du har ofta flera kollegor på plats.
Din roll
Vi söker nu dig som tycker om att arbeta med människor och ansvara för och leda omvårdnadsarbetet på enheten tillsammans med övriga sjuksköterskor. Du ska vara stabil och trygg i din yrkesroll som sjuksköterska och kunna handleda och stötta personalen. Du har även ett arbetsledande ansvar så att alla känner sig trygga.
Vill du arbeta på en enhet som verkar för att den äldre får bästa möjliga vård och omsorg och vara en del av vårt arbetslag? Välkommen med din ansökan!
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som:
är legitimerad sjuksköterska med några års erfarenhet.
behärskar det svenska språket i både tal och skrift.
har goda kunskaper kring de nationella kvalitetsregister som finns i verksamheten
har goda kunskaper kring hälso-och sjukvårdens regelverk
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av arbete i journalsystemet Vodok.
erfarenhet av äldreomsorg alt en specialistutbildning specifikt demens.Publiceringsdatum2025-09-26Övrig information
För att få arbeta med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem, hos Stockholms stad, måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Du beställer ett utdrag från Polismyndighetens hemsida: Utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i. Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt - vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/södermalm/
kan du läsa mer om Södermalms stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår https://facebook.com/sodermalmsdf.
