Legitimerad sjuksköterska till hälso-och sjukvården
2025-11-10
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Omsorgs- och socialförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och har ett tydligt uppdrag - vi finns till för människor. Med cirka 1000 medarbetare bidrar vi med insatser till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning. Vår drivkraft är att skapa utveckling och trygghet i vardagen och vår gemensamma målbild är att skapa bra välfärdstjänster. För att lyckas krävs både kompetens, engagemang och mod - vi vågar satsa på innovation, ny teknik och nya arbetssätt som driver utvecklingen framåt.
Hälso-och sjukvårdsenheten står inför en omorganisation och utökar nu sin bemanning för att kunna ha förutsättningar till att möta omställningen till nära vård. Vi vill erbjuda en bättre vård för våra medborgare och bättre arbetsmiljö för våra medarbetare. Vill du vara en del i att utveckla arbetet tillsammans med oss?
Vi söker tre tjänster där arbetstiden till största del är förlagd till dagtid på vardagar med tjänstgöring var 8:e helg. Veckotidsarbetsmåttet är 38.25.
Vi söker vidare tre tjänster till kväll-och helg tjänstgöring där arbetstiden till största del är förlagd till kvällar på vardagar men där det även förekommer en del rena dag pass. Veckotidsarbetsmåttet är 30.
På kvällar och helger ansvarar vi över ordinärt boende, särskilt boende, lss och socialpsykiatri.
Arbetssättet är under utveckling och det finns möjligheter till att påverka arbetet framöver.
Enheten består av multiprofessionella team där sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter samt undersköterskor arbetar tillsammans. Tillsammans är vi i nuläge 65 medarbetare. Ledarskapet delas av två enhetschefer. Uppdraget omfattar vård i form av allt från hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel till vård och omsorg för personer i vård- och omsorgs boenden. Även boende med särskild service, dagverksamhet, servicebostad samt ibland även vård för personer som har personlig assistans eller personer som får hjälp via socialpsykiatrin ingår.Publiceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
Sjuksköterskan ansvarar för att erbjuda trygg och säker vård utifrån kommunens hälso- och sjukvårdsuppdrag. Hälso- och sjukvårdsinsatserna ska utföras enligt gällande lagar, författningar och andra styrdokument för hälso- och sjukvården. Vården ska utföras person centrerad samt ske i samverkan med andra professioner och aktörer.
Omvårdnaden är den legitimerade sjuksköterskans specifika kompetens. Sjuksköterskan ansvarar självständigt för kliniska beslut som erbjuder patienten att förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa, och uppnå bästa möjliga välbefinnande och livskvalitet. Sjuksköterskan bedömer patientens hälsotillstånd, planerar omvårdnaden utifrån fastställda mål, genomför såväl omvårdnadsåtgärder som åtgärder ordinerade av annan profession, dokumenterar utifrån omvårdnadsprocessen samt tar del av journalinformation och övrig information från andra parter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Legitimerad sjuksköterskeutbildning
* Arbetsrelaterad erfarenhet
* Färdigheter i omvårdnad som kombineras med kunskaper i andra ämnen såsom till exempel medicinsk vetenskap och folkhälsovetenskap
* Ansvar för egen utveckling inom kompetensområdet omvårdnad samt kan medverka till utveckling inom verksamheten
* Självständighet och är lösningsfokuserad
* Erfarenhet av att förhålla dig till organisationsstrukturer, liksom till professionella och vård kulturella aspekter
Sjuksköterskan har ett samhällsekonomiskt tänk vid planering och utförande. Du står för god etik och sunda värderingar. Du försvarar lika möjligheter både inom organisationen och samhället i stort.
Du har förmågan att snabbt lära dig nya uppgifter samt samlar in och förvaltar information för att stödja beslutsfattande. Du uppmuntrar organisatoriskt lärande och sprider kunskap som är användbar för organisationen. Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter.
Du har en hög förmåga att leverera resultat, både vad gäller kvalitet och produktivitet. Du arbetar på ett systematiskt, metodiskt och pålitligt sätt. Du har lätt för att fokusera på kundens behov och uppnå god kundtillfredsställelse. Du har förmågan att prestera i en pressad miljö och hantera svåra situationer. Du förblir optimistisk inför utmaningar och har förmågan att acceptera och lära av kritik.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb. Ersättning
